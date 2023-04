Phim ma cây 'Evil Dead Rise' bất ngờ so kè với 'The Super Mario Bros. Movie'

Ma cây đang trỗi dậy tại phòng vé! Theo giới quan sát thị trường phim, khi chiếu đêm đầu tiên tại hơn 3.000 rạp khắp Bắc Mỹ, doanh thu chiếu sớm của phim kinh dị Evil Dead Rise (Lee Cronin chỉ đạo) không nói lên được tình hình khả quan của tác phẩm này trong những ngày sau đó. Thế nhưng, khi bom tấn The Super Mario Bros. Movie (Aaron Horvath, Michael Jelenic chỉ đạo) đang càn quét thị trường này, gặt hái doanh thu đáng kể thì "ngựa chiến" Evil Dead Rise phi nước đại, đuổi sát nút phim hoạt hình trên.

Doanh thu của phim Evil Dead Rise khả quan hơn những gì dự đoán WARNER BROS.

Trong ngày thứ sáu tuần này theo giờ địa phương, sau suất chiếu sớm đêm trước, Evil Dead Rise thu tiếp 10,3 triệu USD từ 3.402 rạp chiếu, và giờ đây, giới quan sát đánh giá lại là phim có thể kiếm hơn 23 triệu USD vào những ngày cuối tuần. Trong ngày này, phim The Super Mario Bros. Movie thu 14 triệu USD, đứng nhất phim ăn khách trong ngày, xếp sau là Evil Dead Rise.

Phần phim thứ 5 trong thương hiệu ma cây lâu đời nhận được nhiều khen ngợi của các nhà phê bình với mức chấm 84% trên Rotten Tomatoes, đạt chứng nhận "tươi". Trên CinemaScore, khán giả chấm phim điểm B, một mức điểm tốt đối với dòng phim kinh dị. Phim kể về hai chị em do Lily Sullivan và Alyssa Sutherland hóa thân cố gắng chế ngự những thế lực tà ác đang đe dọa gia đình họ.

Phim The Super Mario Bros. Movie không đối thủ tại phòng vé UNIVERSAL

Ở tuần thứ 3 xuất xưởng, phim The Super Mario Bros. Movie khiến giới quan sát bất ngờ khi tiếp tục lập nên những kỷ lục khác nhau. Hiện phim đạt 866,1 triệu USD toàn cầu, trong đó vượt mốc 400 triệu USD tại phòng vé Bắc Mỹ. Tác phẩm lật đổ phim Minions: The Rise of Gru (369,7 triệu USD) để giành vị trí là phim hoạt hình của hãng Universal có doanh thu cao nhất ở Bắc Mỹ. Tác phẩm chuyển thể từ trò chơi điện tử của Nitendo, dường như là một phim bom tấn dành cho mọi người chứ không hẳn là phim hoạt hình. Và báo chí Mỹ dự đoán, đây sẽ là tác phẩm đầu tiên trong năm 2023 chạm mốc tỉ USD.