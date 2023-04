Ngô Ngạn Tổ hóa Tôn Ngộ Không, Dương Tử Quỳnh hóa Quan Âm trong 'American Born Chinese'

Trong American Born Chinese, Dương Tử Quỳnh mang trọng trách vô cùng lớn: giúp đỡ cậu học sinh trung học do Ben Wang thủ vai để cứu thế giới. Ben Wang vốn là một học sinh bình thường, nhưng cuộc sống của cậu đột nhiên bị đảo lộn khi một học sinh quốc tế do Jim Liu hóa thân, xuất hiện. Jim Liu chính là con trai của một vị thần trong truyền thuyết. Ben Wang, dù muốn dù không, đã bị cuốn vào cuộc chiến giữa các vị thần trong truyền thuyết Trung Quốc.

Loạt phim tuổi mới lớn này chuyển thể từ quyển tiểu thuyết tranh (graphic novel) cùng tên của tác giả Gene Luen Yang. Ngoài Dương Tử Quỳnh, series 8 tập này còn quy tụ dàn diễn viên như Quan Kế Huy, Stephanie Hsu, James Hong, Yeo Yann Yann, Chin Han, Sydney Taylor và Daniel Wu. Cả 4 diễn viên Dương Tử Quỳnh, Quan Kế Huy, Stephanie Hsu và James Hong trước đây đóng trong Everything Everywhere All at Once, phim đoạt giải Oscar 2023.

Dương Tử Quỳnh luôn xuất hiện kịp lúc để nhắc nhở và hướng dẫn nhân vật chính DISNEY+

Tạo hình của Dương Tử Quỳnh trong vai Quan Thế Âm Bồ Tát DISNEY

Không chỉ sở hữu dàn diễn viên "xịn", American Born Chinese được sáng tạo bởi những nhà làm phim nổi tiếng, như Kelvin Yu (ngồi ghế sản xuất series Bob’s Burgers) và Destin Daniel Cretton (chỉ đạo phim siêu anh hùng Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings).

Đoạn trailer trưng ra hàng loạt cảnh chiến đấu giữa bạn của Ben Wang là Jim Liu với những thế lực siêu nhiên. Jim Liu thú nhận với cậu là cậu ta không đến từ thế giới này, cần sự giúp đỡ của Ben Wang; còn nhân vật của Dương Tử Quỳnh luôn xuất hiện đúng lúc để hướng dẫn Ben Wang. "Cháu phải ngưng điều đó lại, không thì nhân loại sẽ diệt vong", nhân vật của Dương Tử Quỳnh nói với Ben Wang.

Ngô Ngạn Tổ trong trailer American Born Chinese DISNEY

Poster phim American Born Chinese DISNEY/IMDB

Nhà sản xuất Kelvin Yu cho biết, Disney+ như là "mái nhà" của các câu chuyện dân gian, từ câu chuyện của nàng Cinderella, đến nàng tiên cá, rồi Tôn Ngộ Không cũng như thần thoại Trung Quốc. Ở một vài cảnh trong trailer, khán giả thấy có sự xuất hiện của nhân vật Tôn Ngộ Không phiên bản "Mỹ hóa", do Ngô Ngạn Tổ đóng.

Sau series Beef (Bất hòa) "gây sốt" của Netflix - đào sâu về cộng đồng người gốc Á trên đất Mỹ - thì American Born Chinese sẽ là series tiếp theo khai thác những chủ đề, nhân vật về châu Á, do những diễn viên châu Á/gốc Á đảm nhận, cụ thể hơn là văn hóa Trung Quốc.

Bìa sách American Born Chinese của tác giả Gene Luen Yang AMAZON

Tác phẩm gốc, American Born Chinese của tác giả người Mỹ Gene Luen Yang, vay mượn khá nhiều yếu tố văn hóa Trung Quốc, nhất là hình tượng Tôn Ngộ Không trong tác phẩm Tây du ký của Ngô Thừa Ân. Nguyên tác kể ba tuyến truyện dường như phân tách nhau khá rõ nhưng về cuối lại hợp nhất thành một. Và một trong những chủ đề mà American Born Chinese đề cập đến đó là vấn đề người di cư gốc Hoa. Tác phẩm vào vòng chung khảo ở hạng mục Văn học trẻ (Young People's Literature) của giải Sách quốc gia Mỹ (National Book Awards) năm 2006. Về tác phẩm chuyển thể, cả 8 tập phim dự kiến lên sóng Disney+ vào ngày 24.5 tới.