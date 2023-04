'Chạng vạng' có bản truyền hình

Công ty Lionsgate Television, một nhánh của Lionsgate, đang thực hiện loạt phim truyền hình Chạng vạng, tham vọng chuyển thể bộ sách của nữ tác giả Stephenie Meyer lên màn ảnh nhỏ, sau thành công của loạt phim điện ảnh ra mắt khán giả trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến năm 2012.

Sinead Daly, biên kịch của các dự án như The Walking Dead: World Beyond, Tell Me Lies, Raised by Wolves, sẽ là người viết kịch bản cho phiên bản truyền hình Chạng vạng. Nguồn tin cho biết Sinead Daly đang làm việc với Lionsgate Television để nhắm xem phiên bản mới nhất này sẽ là bản làm lại hay quay mới hoàn toàn, tức "đập đi xây lại".

Hai diễn viên Kristen Stewart và Robert Pattinson trong phim Chạng vạng (2008) SUMMIT

Hiện Lionsgate Television đang tập trung vào quá trình sản xuất Chạng vạng bản truyền hình nên chưa công bố kế hoạch sẽ phát sóng phim này trên nhà đài hay nền tảng trực tuyến nào. Còn về phía nữ tác giả Stephenie Meyer, cô được kỳ vọng là sẽ góp mặt vào ê-kíp sáng tạo dự án.

Vào năm 2017, sau khi phần phim điện ảnh chuyển thể thứ 5 trong series là Breaking Dawn: Part 2 kết thúc, phía Lionsgate nhận thấy tiềm năng rất lớn từ thương hiệu này, kết thúc không có nghĩa là hết chuyện để kể cho khán giả. Jon Feltheimer, CEO của Lionsgate, khi trả lời tờ Wall Street Journal đã đề cập rằng "thương hiệu này vẫn còn nhiều câu chuyện để kể, và chúng tôi đã sẵn sàng để nói với khán giả rằng khi nào thì các nhà sáng tạo của chúng tôi bắt đầu kể những câu chuyện của họ".

Tuy không được đề cao chất lượng chuyển thể nhưng 5 phần phim Chạng vạng lại hút khách tại phòng vé SUMMIT

Các phần phim điện ảnh Chạng vạng quy tụ dàn sao như Kristen Stewart, Robert Pattinson và Taylor Lautner, tổng kinh phí sản xuất trên 400 triệu USD nhưng doanh thu toàn cầu đạt trên 3,4 tỉ USD, là một trong những thương hiệu phim điện ảnh "ăn nên làm ra" trong lịch sử phòng vé.