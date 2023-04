'Bom tấn' anime 'The First Slam Dunk' lên đường chinh phục Bắc Mỹ

Phim The First Slam Dunk (tựa Việt: Cú úp rổ đầu tiên) là anime thể thao đang thu hút sự chú ý của khán giả châu Á, và sắp tới sẽ là khán giả Bắc Mỹ, nối tiếp nhiều tác phẩm khác từ xứ sở hoa anh đào để đến với thị trường phim Anh ngữ. Chuỗi rạp Mỹ là Cinemark đã lên kế hoạch chiếu tác phẩm nhưng không cung cấp chính xác ngày chiếu.

Ở thị trường Việt Nam, theo thống kê trên trang Box Office Vietnam, doanh thu ngày 18.4 của phim hiện xếp vị trí thứ 3 trong danh sách những phim ăn khách tại phòng vé Việt, với số tiền xấp xỉ 320 triệu đồng. Còn trong 3 ngày cuối tuần qua, phim thu về 2,9 tỉ đồng (hơn 26.000 vé bán ra).

The First Slam Dunk, "cơn sốt" anime chuyển thể từ manga thể thao, sẽ được chiếu tại thị trường Anh ngữ thời gian tới TOEI

Tính đến ngày 9.4, tác phẩm của đạo diễn Inoue Takehiko thu về tổng cộng 12,9 tỉ yen (gần 97 triệu USD) tại phòng vé Nhật. Ngay từ khi ra rạp trong nước từ tháng 12 năm rồi, phim đã đứng vị trí đầu tiên trong danh sách phim ăn khách cuối tuần đầu, với số vé bán ra là 847.000 vé, thu về 1,29 tỉ yen (9,5 triệu USD).

Chuyển thể từ loạt manga cùng tên của mangaka (họa sĩ truyện tranh) Takehiko Inoue, người đã trực tiếp biên kịch và chỉ đạo phần phim chuyển thể, phim kể về cậu học sinh trung học Ryota Miyagi, một cầu thủ bóng rổ. Với niềm đam mê cháy bỏng dành cho môn thể thao này, cậu đã cùng với các bạn khác đem danh dự về cho trường trong cuộc thi bóng rổ.

Đây là tác phẩm đã được trao giải Hoạt hình của năm tại giải Phim của Viện hàn lâm Nhật lần thứ 46, đồng thời cũng thắng các giải phim khác trong năm nay. Slam Dunk là thương hiệu phim thể thao nổi tiếng của Nhật, trước khi bản điện ảnh mới nhất trình làng khán giả, hãng phim Toei đã thầu Slam Dunk và sản xuất các loạt phim truyền hình, phim điện ảnh về tác phẩm này trong khi manga thì vẫn được sáng tác liên tục, song song với thời gian phim đang chiếu.

Trước khi làm mới thương hiệu Slam Dunk, hãng Toei đã sản xuất phim truyền hình và nhiều phần phim điện ảnh về manga ăn khách này TOEI

Trang web của Crunchyroll (công ty phân phối phim ảnh tại Mỹ), đăng tải thông tin cho biết phim The First Slam Dunk sẽ chiếu tại các quốc gia châu Âu như Malta, Ireland và Anh. Anime này sẽ là tác phẩm mới nhất chiếu tại Bắc Mỹ, nối gót các phim như Suzume của đạo diễn Shinkai Makoto hay Demon Slayer the Movie: Mugen Train của nhà làm phim Haruo Sotozaki.