Bom tấn 'Khóa chặt cửa nào Suzume' của Makoto Shinkai càn quét phòng vé toàn cầu

Nhật báo Mainichi Shimbun của Nhật cho biết tác phẩm Khóa chặt cửa nào Suzume của "bậc thầy tạo nỗi buồn" Makoto Shinkai vừa bán được hơn 2 triệu vé bên ngoài thị trường Nhật. Và điều bất ngờ hơn đó là khi phim ra mắt ở thị trường nào là đứng nhất trong danh sách phim ăn khách ngày đầu tiên ở thị trường đó. Phim được lên lịch chiếu tại 199 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới.

Đạo diễn Makoto Shinkai tái xuất và tiếp tục khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên với phim Khóa chặt cửa nào Suzume COMIX WAVE FILMS

Tác phẩm tiếp theo của Makoto Shinkai, hồi Chủ nhật vừa rồi, "hốt bạc" với số tiền trên 14,13 tỉ yên tại thị trường Nhật, tương đương với 106 triệu USD. Hiện phim đang giữ vị trí thứ 15 trong danh sách phim ăn khách mọi thời đại tại thị trường Nhật, và đứng thứ 9 trong danh sách anime ăn khách nhất mọi thời cũng ở xứ sở hoa anh đào.

So sánh với bom tấn trước đó là Jujutsu Kaisen 0 (Chú thuật hồi chiến 0), anime chuyển thể từ manga ăn khách cùng tên, khi ra mắt khán giả vào ngày 11.11 năm rồi đã đứng vị trí thứ nhất trong những phim ăn khách với số tiền gần 1,9 tỉ yên (tương đương 13,49 triệu USD).

Và so với bom tấn cách đây 7 năm cũng của Makoto Shinkai là Your Name (Tên cậu là gì?), tốc độ kiếm tiền của phim Khóa chặt cửa nào Suzume phong độ hơn hẳn. Cũng so sánh ở những ngày đầu kiếm tiền, ở tỉ lệ vé bán ra, tân binh này kiếm nhiều hơn Your Name đến 38,7% và tiền kiếm được nhiều hơn 47,4%. Trong khi 3 ngày đầu ở Nhật, Your Name thu về 1,27 tỉ yên (12,51 triệu USD vào thời điểm đó).

Phim Khóa chặt cửa nào Suzume được đánh giá là mang màu sắc rất đặc biệt so với các tác phẩm khác của Makoto Shinkai COMIX WAVE FILMS

Phim Khóa chặt cửa nào Suzume sở hữu câu chuyện đầy cuốn hút, tiếp tục cho thấy sức sáng tạo bất tận của Makoto Shinkai. Phim kể về cô nàng Suzume, nữ sinh trung học 17 tuổi đồng hành cùng anh chàng Souta dấn thân vào hành trình mở những cánh cửa để giải cứu nước Nhật. Phim hiện đang chiếu tại thị trường Việt Nam.