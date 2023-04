Phim ma cây 'Evil Dead Rise' gặp thế khó tại phòng vé

Con số 2,5 triệu USD tiền chiếu sớm ở phòng vé Bắc Mỹ của Evil Dead Rise, phần thứ 5 trong thương hiệu ma cây Evil Dead đình đám và do Lee Cronin chỉ đạo, không khá khẩm hơn các phim kinh dị kinh phí thấp khác là mấy. Tờ Deadline dự doán phim thu về 20 triệu USD tiền vé dịp cuối tuần này, và nếu so với các phim khác cùng dòng là không cao.

Hai tác phẩm Black Phone của Blumhouse/Universal và Smile của Paramount thu lần lượt 3 triệu USD và 2 triệu USD tiền chiếu sớm, sau đó thu về lần lượt 23,6 triệu USD và 22,6 triệu USD tiền vé cuối tuần. Hay gần đây nhất là phim Cocaine Bear thu 2 triệu USD tiền chiếu sớm và thu 23 triệu USD tiền vé cuối tuần. Muốn bứt phá hơn thế, Evil Dead Rise phải có sự khởi đầu tốt hơn nữa.

Phim Evil Dead Rise nhận được nhiều khen ngợi của các nhà làm phim WARNER BROS.

Tác phẩm Evil Dead Rise, mặc dù là phần mới nhất trong thương hiệu ma cây nổi tiếng ở Hollywood nhưng ra rạp thời gian này lại gặp thế khó vì cùng "so kè" với phim đang "làm mưa làm gió" tại rạp như The Super Mario Bros Movie. Phim này hiện đang "xưng vương" tại phòng vé Bắc Mỹ theo ngày và cả những ngày cuối tuần. Tổng doanh thu của tác phẩm hoạt hình của Nitendo ở thời điểm hiện tại là 376 triệu USD tại Bắc Mỹ, trên toàn cầu là 725 triệu USD, theo Box Office Mojo.

Đầu tháng 5 tới, phim siêu anh hùng Guardians of the Galaxy Vol. 3 ra rạp, Evil Dead Rise đã khó càng thêm khó khi mà phim siêu anh hùng này, chương kết của cả thương hiệu cùng tên, dự kiến sẽ làm nên "cú nổ" lớn ở các rạp.

Tạp chí Variety cũng không khả quan về số phận của Evil Dead Rise thời gian này, vì tờ này dự đoán phim thu cao nhất cũng rơi vào khoảng 25 triệu USD tiền vé 3 ngày cuối tuần. Tuy vậy, nếu nhìn vào trong kinh phí đầu tư và so với các phim anh em khác trong series, Evil Dead Rise vẫn có sức hút riêng. Phần 4 của thương hiệu ma cây là Evil Dead, thu trên 97 triệu USD khi kinh phí sản xuất là 17 triệu USD (kinh phí thực hiện Evil Dead Rise lần này là 15 triệu USD, theo Deadline).

Một cảnh trong trailer phim Evil Dead Rise WARNER BROS.

Mặc dù đã một thập niên trôi qua nhưng tên tuổi của thương hiệu này vẫn còn sức hút. Xuất phát từ thể loại phim kinh phí thấp mà tác phẩm đầu tiên của cả series là Evil Dead (1981) của Sam Raimi từng gây tiếng vang tốt, nay Evil Dead Rise vẫn được khen ngợi là giữ được hồn cốt của các phim tiền nhiệm. Phim nhận mức chấm 85% tren Rotten Tomatoes, đạt chứng nhận "tươi". Phần thứ 5 này lấy bối cảnh đô thị, kể về hai chị em Lily Sullivan và Alyssa Sutherland cố gắng bảo vệ gia đình mình khỏi sự trù ếm của quỷ dữ trỗi dậy từ quyển sách The Book of the Dead.