Phim 'Fast and Furious' tiếp theo do Louis Leterrier làm đạo diễn

Phần 10 thuộc dự án mới nhất của Fast and Furious mang tên Fast X trong loạt phim do Vin Diesel đóng chính sẽ khởi chiếu vào ngày 19.5 tới.

Đạo diễn Pháp Louis Leterrier VARIETY

Đạo diễn Pháp Louis Leterrier đã thay thế Justin Lin làm đạo diễn Fast X vào tháng 5 năm ngoái, một sự thay thế chóng mặt mang lại điều có ý nghĩa cho đội ngũ sản xuất, bao gồm ngôi sao Vin Diesel và dàn diễn viên kế thừa Michelle Rodriguez, Ludacris, Tyrese Gibson và Charlize Theron.

Cảnh hành động trong Fast X IMDb

"Louis gia nhập đội ngũ Fast & Furious một cách suôn sẻ, với sự hiểu biết về series phim mạnh mẽ hơn bao giờ hết sau hai thập kỷ. Dưới sự chỉ đạo của anh Fast X là bộ phim hành động cường độ cao qua nhiều pha ngoạn mục, đầy cảm xúc với những cú 'lật kèo' mà người hâm mộ mong đợi. Chúng tôi rất vui vì Louis sẽ tiếp tục thể hiện tài năng của mình trên ghế đạo diễn", Peter Cramer, Chủ tịch Universal Pictures nhận định.

Trailer phim Fast & Furious 10

Các bộ phim Leterrier đạo diễn bao gồm Transporter có Jason Statham đóng chính, Clash of the Titans và Now You See Me. Trên truyền hình, anh từng đạo diễn bộ phim nổi tiếng Lupin và bộ phim đoạt giải Emmy The Dark Crystal: Age of Resistance.

Series phim Fast and Furious của Universal tạo nên cơn sốt phòng vé toàn cầu, kiếm được hơn 6 tỉ USD tại các phòng vé trên toàn thế giới. Trong Fast X, Dom (Vin Diesel) và gia đình bị Dante (Jason Momoa) khủng bố.

Vin Diesel (vai Dom) trong phim Fast X IMDb

Trên khắp các nền tảng truyền thông xã hội, lượng người hâm mộ theo dõi các bộ phim Fast and Furious cùng dàn diễn viên ngày càng tăng. The Fate of the Furious năm 2017 đánh dấu doanh thu mở màn tại rạp toàn cầu cao nhất. Series phim còn tạo ra đồ chơi, trò chơi điện tử, loạt phim hoạt hình và nhượng quyền thương mại Hobbs & Shaw.