Bom tấn 'Guardians of the Galaxy 3' sẽ làm nên 'cú nổ' phòng vé hè

Trong khi chưa "khai hỏa" tại thị trường Bắc Mỹ, giới quan sát phòng vé đã có một sự tự tin nhất định về độ thành công của bom tấn Guardians of the Galaxy 3 vào mùa hè năm nay. Nghĩa là trước khi chính thức ra rạp vào ngày 5.5 tới tại thị trường này, tác phẩm của đạo diễn James Gunn được dự đoán sẽ thu về ít nhất là 130 triệu USD mở màn. Một con số không quá cao nếu so với các phần phim trước và trong chính "vũ trụ phim" Marvel (MCU), nhưng cũng không quá tệ để bi quan.

Tác phẩm Guardians of the Galaxy 3 sẽ là chương kết cho cuộc hành trình của đội vệ binh MARVEL

Người anh em của Guardians of the Galaxy 3 trước đó là phần 2 thu về 146,5 triệu USD mở màn vào năm 2017, trong khi nếu so với các phim khác trong MCU, phim Spider-Man: No Way Home từng thu về 260,1 triệu USD sau đại dịch còn Doctor Strange in the Multiverse of Madness, "quả bom" của hè năm rồi, thu về 187,4 triệu USD. Rõ ràng doanh thu dự đoán của Guardians of the Galaxy 3 là không quá tệ.

Vậy có gì trong phần phim thứ 3 này để giúp phim trở thành cỗ máy kiếm tiền cho Marvel/Disney trong hè tới? Theo James Gunn và ê-kíp phim, Guardians of the Galaxy 3 được xây dựng tăm tối hơn, là chương cuối của hành trình của nhóm vệ binh dải ngân hà. Các nhân vật như Peter Quill (Chris Pratt đóng), Rocket Racoon (Bradley Cooper lồng tiếng), Gamora (Zoe Saldana)... tiếp tục tái xuất trong phim.

"Siêu nhân" Adam Warlock trong Guardians of the Galaxy 3 MARVEL

Tuy nhiên, vì MCU đã giới thiệu với khán giả khái niệm "đa vũ trụ" cũng như sự đa dạng các chiều không gian trong thế giới siêu anh hùng nên phần phim này, người xem sẽ chứng kiến một Gamora từ chiều không gian khác xuất hiện, đồng hành với hội của Peter Quill; một Gamora có thể vào sinh ra tử với nhóm nhưng chưa từng yêu Peter Quill như khán giả đã chứng kiến trước đó.

Trọng tâm câu chuyện sẽ xoáy vào nguồn gốc của nhân vật Rocket Racoon và phản diện High Evolutionary (Chukwudi Iwuji), kẻ lấy cơ thể Rocket làm đối tượng thí nghiệm và là kẻ thù cũ của nhân vật này. Không thể không kể đến sự xuất hiện lần đầu tiên của "siêu nhân" Adam Warlock (Will Poulter), một thực thể sở hữu viên đá linh hồn giữa trán , có mối quan hệ phức tạp với High Evolutionary.

Đạo diễn James Gunn từng tự tin "khoe" với người hâm mộ Guardians of the Galaxy 3 đáng xem đến từng giây

DISNEY

Hồi cuối tháng 3, đạo diễn James Gunn từng tự tin nhắn gửi đến người hâm mộ về tác phẩm mới nhất của mình: "Việc đồng hành với tất cả các nhân vật của nhóm vệ binh qua chiều dài xuyên suốt các phần phim là vô cùng cần thiết. Phim sẽ dài gần 2 tiếng 29 phút, nhưng tôi hứa là không một giây nào lãng phí". Vẫn còn quá sớm để đồn đoán về sự ra đi của một số nhân vật trong phim, tuy vậy, điều này lại hấp dẫn khán giả ở chỗ khi giai đoạn 5 của MCU mở ra, Guardians of the Galaxy 3 đóng vai trò như lời chào tạm biệt đối với thế hệ siêu anh hùng cũ. Vì thế, số phận của họ rất đáng được khám phá, như hứa hẹn của chính James Gunn.