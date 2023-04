Có gì trong trailer 'Insidious: The Red Door', phần mới nhất của thương hiệu kinh dị 'Quỷ quyệt'?

Ra mắt công chúng từ ngày 20.4, trailer Insidious: The Red Door đạt hơn 7 triệu lượt xem trên YouTube. Dự án này của Sony trong thương hiệu phim kinh dị Insidious thu hút nhiều sự chú ý của khán giả vì đây là phần mới nhất của cả thương hiệu. Phim sẽ đi sâu khám phá về nguồn gốc quỷ dữ, cái ác đã được khai thác trong các phần phim trước.

Nam diễn viên Patrick Wilson trong trailer Insidious: The Red Door. Đây cũng là dự án anh thử sức trong vai trò chỉ đạo

SONY

Đây là dự án đầu tiên mà nam diễn viên chính của phim, tài tử Patrick Wilson, thử sức ở ghế chỉ đạo. Phim quy tụ dàn diễn viên mới và cũ, bên cạnh Patrick Wilson còn có Rose Byrne, Ty Simpkins và Andrew Astor từng xuất hiện trong Quỷ quyệt 1 và 2.

Theo mô tả của nhà phát hành, Insidious: The Red Door một lần nữa dẫn dắt khán giả quay trở lại với câu chuyện của gia đình Lambert. Anh chàng Josh (Patrick Wilson) và Dalton (Ty Simpkins) phải dấn thân sâu vào thế giới The Further để khám phá ra nhiều bí ẩn về quỷ dữ đang trù ếm gia đình họ. Từ những phần đầu tiên, gia đình này liên tục bị quỷ dữ tác động, và lần này, có một cánh cửa đỏ lòm xuất hiện trong thế giới mà họ dấn thân vào, và những điều khủng khiếp hơn đang chờ đợi họ phía sau cánh cửa đó.

Poster phim Insidious: The Red Door SONY

Các sự kiện trong phim diễn ra 10 năm sau phần 2. Trong trailer, nhân vật Elise Rainier (Lin Shaye), thầy trừ tà của gia đình Lambert, cảnh báo: "Khi mọi người đánh thức người chết, bạn khám phá càng sâu, hành trình càng nhiều rủi ro". Đạo diễn James Wan, cha đẻ của thương hiệu, cùng với Jason Blum, Leigh Whannell và Oren Peli ngồi ghế sản xuất dự án lần này.

Các phần phim Insidious nhìn chung thu lời khá, 4 phần trước đó thu về tổng cộng trên nửa tỉ USD toàn cầu, trong đó phần thứ 4 ra mắt năm 2018 thu về 167 triệu USD, là tác phẩm duy nhất trong cả thương hiệu thu về số tiền trên 100 triệu USD tại phòng vé. Phim Insidious: The Red Door dự kiến ra rạp ngày 7.7 năm nay.

Trailer phim Insidious: The Red Door