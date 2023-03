Jamie Lee Curtis, Brendan Fraser và nhiều ngôi sao được đề cử giải Oscar khác đã bước lên thảm đỏ vào chiều tối ngày 12.3 (giờ Los Angeles, Mỹ) khi Everything Everywhere All at Once, Top Gun: Maverick, Avatar: The Way of Water... và các bộ phim đình đám khác cạnh tranh giải Phim hay nhất.