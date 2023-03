Những ứng viên nặng ký cho giải Oscar

Everything Everywhere All at Once gây tiếng vang trước đó khi thắng hàng loạt giải. Ngày 5.3, phim giành 7 giải Tinh thần Ðộc lập (Independent Spirit Awards), trong đó có giải quan trọng Phim hay nhất, Ðạo diễn xuất sắc nhất (Daniel Kwan và Daniel Scheinert). Dương Tử Quỳnh vượt qua minh tinh Cate Blanchett (phim Tár), Taylor Russell (phim Bones and All)... để thắng giải Vai chính xuất sắc nhất. Quan Kế Huy và Stephanie Hsu lần lượt thắng các giải Vai phụ xuất sắc nhất và Diễn xuất nổi bật.

Dương Tử Quỳnh và Quan Kế Huy trong phim Everything Everywhere All at Once

Everything Everywhere All at Once còn thắng các giải như BAFTA, Quả cầu vàng, giải Hiệp hội Diễn viên Mỹ (SAG), giải Hiệp hội Ðạo diễn Mỹ, giải Sự lựa chọn của các nhà phê bình (CCA), giải của Viện phim Mỹ… Phim nhận đến 11 đề cử Oscar.

Hãng tin Reuters nhận định: "Bộ phim hài khoa học viễn tưởng kung fu với Dương Tử Quỳnh vào vai một chủ tiệm giặt ủi đã giành được các giải thưởng lớn trước đó, dẫn đường đến Lễ trao giải Oscar, trở thành ứng cử viên hàng đầu cho giải thưởng danh giá Phim hay nhất".

Cây bút phê bình phim của tạp chí New York và Vulture - Alison Willmore cho rằng Everything Everywhere All at Once thành công vì đã kể một câu chuyện dễ hiểu về những căng thẳng trần tục và sự mất kết nối giữa các thế hệ trong một gia đình nhập cư, thông qua ngôn ngữ của văn hóa đại chúng ngày nay.

Austin Butler thể hiện ngôi sao nhạc rock Elvis trong bộ phim cùng tên

IMDB

Theo tờ Variety, Dương Tử Quỳnh và Quan Kế Huy cũng được dự đoán thắng giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc và Nam diễn viên phụ xuất sắc. Cuộc "đụng độ" giữa hai nữ diễn viên tài năng ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc là Dương Tử Quỳnh và Cate Blanchett (phim Tár) càng trở nên gay cấn khi diễn viên nào cũng xứng đáng.

Austin Butler thể hiện ngôi sao nhạc rock Elvis trong bộ phim cùng tên nhiều khả năng đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc.

Hạng mục Ðạo diễn xuất sắc là cuộc cạnh tranh giữa Daniel Kwan, Daniel Scheinert (Everything Everywhere All at Once), Steven Spielberg (The Fabelmans), Todd Field (Tár). Daniel Kwan và Daniel Scheinert được dự đoán sẽ nhận giải.

Hai bom tấn tranh giải Phim hay nhất là Top Gun: Maverick và Avatar: The Way of Water được cho rằng chỉ nhận các giải về âm thanh, hiệu ứng hình ảnh, dựng phim, hòa âm…

Nhà soạn nhạc Mỹ John Williams nhận đề cử Nhạc phim gốc hay nhất trong tác phẩm The Fabelmans do Steven Spielberg đạo diễn. Ở tuổi 91, Williams có thể vượt nhà thiết kế thời trang Anne Roth và đạo diễn James Ivory, những người cùng đoạt giải năm 89 tuổi, để giữ kỷ lục nghệ sĩ cao tuổi nhất nhận giải Oscar.