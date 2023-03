Phim 'Everything Everywhere All at Once' nhận hàng loạt giải quan trọng trước thềm Oscar 2023

Tác phẩm đa vũ trụ Everything Everywhere All at Once vừa "khuynh đảo" giải thưởng Tinh thần Độc lập Mỹ khi được gọi tên ở tổng cộng 7 hạng mục, bao gồm Phim hay nhất, đánh bại các đối thủ như Bones and All, Our Father, the Devil, Tár và Women Talking. Hai nhà làm phim Daniel Kwan và Daniel Scheinert cũng thắng giải Đạo diễn xuất sắc nhất.

Ê-kíp phim Everything Everywhere All at Once trên sân khấu nhận giải Tinh thần Độc lập GETTY IMAGES

Ở các hạng mục diễn xuất, minh tinh Dương Tử Quỳnh xuất sắc vượt qua minh tinh Cate Blanchett (phim Tár), Taylor Russell (phim Bones and All)... để thắng giải Vai chính xuất sắc nhất. Bạn diễn của cô, Quan Kế Huy và Stephanie Hsu, lần lượt thắng các giải Vai phụ xuất sắc nhất và Diễn xuất nổi bật.

Ngoài các giải trên, phim "ẵm" luôn các giải như Kịch bản xuất sắc nhất, Dựng phim xuất sắc nhất. Phim Tár của đạo diễn kỳ cựu Todd Field, đối thủ "cộm cán" của Everything Everywhere All at Once tại mùa giải, rớt hầu hết các hạng mục khi cùng tranh tài với phim này. Đạo diễn Daniel Scheinert xúc động chia sẻ khi thắng giải: "Cảm ơn tất cả những ai đã cùng làm nên những tác phẩm điện ảnh độc lập hết sức điên và kỳ lạ".

Tác phẩm Everything Everywhere All at Once là "ngựa chiến" đáng gờm tại mùa giải Oscar 2023 A24

Báo chí Mỹ nhận định chiến thắng lần này của phim Everything Everywhere All at Once càng khẳng định đây là "ngựa chiến" sừng sỏ tại mùa giải Oscar 2023, vốn đang chạy nước rút để chuẩn bị công bố người thắng cuộc vào ngày 12.3 tới (giờ địa phương) tại Los Angeles, Mỹ. Năm nay, phim Everything Everywhere All at Once nhận tổng cộng 11 đề cử Oscar, bao gồm Phim hay nhất.

Trước giải Tinh thần Độc lập, tác phẩm đa vũ trụ kể về những rạn nứt gia đình, thế hệ, lấy nước mắt khán giả này đã được gọi tên ở những giải thưởng phim quan trọng khác. Phim Everything Everywhere All at Once thắng các giải như BAFTA (ở hạng mục dựng phim), Quả cầu vàng (hạng mục diễn xuất, Dương Tử Quỳnh và Quan Kế Huy thắng giải)... cũng như hàng loạt giải khác trong và ngoài nước Mỹ.