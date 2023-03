Dương Tử Quỳnh tiết lộ từng bị Hollywood xem thường

"Bộ phim đầu tiên tôi đóng sau khi đến Mỹ là Tomorrow Never Dies với Pierce Brosnan", Dương Tử Quỳnh nói với tạp chí People. "James Bond vào thời điểm đó được biết đến như một đấng nam nhi can đảm và các cô gái trong phim chỉ là hương hoa, mang nhiều cái tên dễ thương".

"Bộ phim đầu tiên tôi đóng sau khi đến Mỹ là Tomorrow Never Dies với Pierce Brosnan", Dương Tử Quỳnh nói Variety

Mặc dù Dương Tử Quỳnh được khen ngợi vì vai diễn Bond Girl cầu tiến luôn sẵn sàng hành động nhưng cô nói với People rằng những lời đề nghị sau đó của Hollywood hoàn toàn ngược lại.

"Vào thời điểm đó, những người trong ngành điện ảnh thực sự không thể phân biệt được tôi là người Trung Quốc, Nhật Bản hay Hàn Quốc. Thậm chí tôi có nói được tiếng Anh hay không", Dương Tử Quỳnh nhớ lại. "Họ luôn nói rất to và rất chậm với tôi. Tôi không làm việc trong gần 2 năm, cho đến khi đóng Ngọa hổ tàng long, đơn giản vì tôi không thể đồng ý với những vai diễn khuôn mẫu được giao cho mình".

Sau hơn 25 năm theo nghiệp diễn, giờ đây Dương Tử Quỳnh là nữ diễn viên châu Á đầu tiên được đề cử giải Oscar và chiến thắng Giải thưởng Hiệp hội Diễn viên Điện ảnh (SAG) gần đây nhờ phim Everything Everywhere All At Once.

Jamie Lee Curtis (trái) và Dương Tử Quỳnh trong phim Everything Everywhere All at Once IMDb

Thật trùng hợp, vai diễn của Dương Tử Quỳnh trong phim này ban đầu được viết cho một người đàn ông. Khi vai diễn đổi thành phụ nữ, Dương Tử Quỳnh có một số yêu cầu liên quan đến tên của nhân vật.

"Điều duy nhất tôi nói với họ là, 'Nhân vật này không thể được gọi là Michelle Wang'", cô nói với Variety. "Không, trong phim tôi không phải là một bà mẹ nhập cư châu Á đang điều hành tiệm giặt ủi. Cô ấy cần tiếng nói của chính mình. Nếu các bạn không đổi tên, tôi sẽ không tham gia". Tên của nhân vật cuối cùng đã được đổi thành Evelyn Quan Wang.

Everything Everywhere All at Once do anh em nhà Daniels đạo diễn, có sự tham dự của dàn diễn viên Dương Tử Quỳnh, Quan Kế Huy, Stephanie Hsu, Jenny Slate, Jamie Lee Curtis… được đề cử tổng cộng 11 giải Oscar, bao gồm cả Phim hay nhất.