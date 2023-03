Dương Tử Quỳnh và những vai diễn mang tính biểu tượng nhất

"Bộ phim đầu tiên của tôi khi đến Mỹ là Tomorrow Never Dies — một phim về James Bond", Dương Tử Quỳnh (60 tuổi) – đóng chính phim Everything Everywhere All at Once – nhớ lại. "Tôi trở thành một phần của di sản James Bond".

Ngôi sao điện ảnh gốc châu Á Dương Tử Quỳnh People

Và trong khi nói về James Bond (do Pierce Brosnan đóng trong Tomorrow Never Dies ra rạp năm 1997), Dương Tử Quỳnh vẫn được biết đến như một nhân vật "trượng phu" vào thời điểm đó. Cô nói thêm, "Các nhà sản xuất của loạt phim James Bond cũng nhận ra rằng series này cần phải phát triển với những gì khán giả yêu cầu".

Dương Tử Quỳnh đóng tiếp Ngọa hổ tàng long năm 2000. Đây là vai diễn đầu tiên của cô kể từ sau Tomorrow Never Dies. "Tôi không thể đồng ý với những vai diễn rập khuôn được giao", nữ diễn viên Mỹ gốc Malaysia nói về lý do khiến cô chờ đợi quá lâu giữa các dự án.

Dương Tử Quỳnh vai Wai Lin trong phim Tomorrow Never Dies IMDb

"Vì vậy, tôi cần có thời gian để thay đổi bất cứ điều gì, đúng không. Và bạn không thể không làm điều đó. Cuộc sống là hỗn loạn, là chấp nhận rủi ro nhưng luôn tạo ra những thay đổi. Nhất định, chúng ta phải lưu ý rằng thay đổi đó để làm gì?", cô lưu ý.

Nữ nghệ sĩ từng chiến thắng giải Quả cầu vàng và SAG từng xuất hiện trên truyền hình với vai Philippa Georgiou trong Star Trek: Discovery tiếp tục nhớ lại thời gian làm việc trong phim Sunshine (2007) và Crazy Rich Asians (2018), những phim mà cô nhìn nhận là "thắp sáng ngọn lửa đam mê nghề và ngọn lửa đó ngày càng lớn".

"Tôi nhớ mình gặp các phóng viên trẻ, họ thường nói, 'Bố mẹ rất vui mừng khi tôi được phỏng vấn chị'", Dương Tử Quỳnh kể với People bằng một tràng cười, ngẫm nghĩ về vài chục năm đã trôi qua kể từ Ngọa hổ tàng long và Tomorrow Never Dies: "Bây giờ tôi phải suy nghĩ, một cách rất sáng tạo để kết nối với khán giả trẻ của tôi như thế nào".

Dương Tử Quỳnh trong phim Crazy Rich Asians IMDb

"Với Crazy Rich Asians, tôi bắt đầu công khai điều này để những người trẻ tuổi có thể nhìn vào tôi và nói, 'Ồ, cô ấy là một bà mẹ đáng sợ nhưng cũng rất tuyệt'", nữ diễn viên cho biết thêm. Sau đó, Dương Tử Quỳnh nhắc lại lần làm phim Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings năm 2021, gọi bộ phim là "một bước tiến vượt bậc' về tính đại diện của mình.

Dương Tử Quỳnh xác nhận chưa bao giờ có "giấc mơ" trở thành diễn viên trong suốt thời thơ ấu. Mọi thứ rõ ràng đã thay đổi sau đó. Ngày còn trẻ, cô chỉ mê "sự kỳ diệu của điện ảnh" với tư cách là một khán giả.