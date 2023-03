Trước thềm Oscar 2023: Vượt qua tranh cãi, hướng đến khán giả hơn

Lễ trao giải Oscar 2023 sẽ diễn ra vào ngày 12.3 (giờ Mỹ) tại Los Angeles bị lu mờ bởi những tranh cãi trước, trong và sau sự kiện. Trước đó khoảng một tháng, Viện Hàn lâm đã tiết lộ quyết định loại bỏ 8 hạng mục bao gồm Phim hoạt hình ngắn hay nhất, Nhạc phim gốc hay nhất, Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất… khỏi chương trình phát sóng trực tiếp Lễ trao giải Oscar.

Các chuyên gia trong ngành ngay lập tức chỉ trích điều này là coi thường những hạng mục bị bỏ qua để ủng hộ các hạng mục có nhiều người nổi tiếng tham gia nhằm hy vọng sẽ thúc đẩy việc gia tăng lượng người xem đang trên đà giảm sút.

Trớ trêu thay, hy vọng của ban tổ chức được đáp ứng theo cách "kỳ lạ nhất" khi Will Smith tát Chris Rock trên sân khấu Oscar 2022, thu hút sự chú ý của công chúng, tạo ra những cuộc tranh luận gay gắt xung quanh cả vụ việc lẫn phản ứng nghiêm khắc của Viện Hàn lâm. Cú tát này kéo theo hàng loạt sai lầm khác, từ việc Viện Hàn lâm gạt phụ nữ và người da màu ra ngoài cuộc bầu chọn Phim hay nhất, cho đến sự phụ thuộc của dư luận vào các phương tiện truyền thông xã hội.



Trước cuộc tranh cãi gay gắt này, không có gì ngạc nhiên khi Viện Hàn lâm đã có những thay đổi đáng kể cho buổi lễ sắp tới. Sau 4 mùa gần đây thiếu vắng người dẫn chương trình truyền thống, Lễ trao giải Oscar lần thứ 95 sẽ do người dẫn chương trình kỳ cựu Jimmy Kimmel điều phối.

Dương Tử Quỳnh là ngôi sao châu Á đầu tiên được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc và toàn bộ dàn diễn viên Everything Everywhere All At Once dường như sẵn sàng làm nên lịch sử với những đề cử đáng chú ý cho đại diện châu Á và LGBTQ+ trên màn bạc.

John Williams đã phá kỷ lục của chính mình về số đề cử Oscar nhiều nhất cho một nghệ sĩ còn sống, với 53 đề cử tính đến năm nay. Và Top Gun: Maverick, Avatar: The Way of Water là những bộ phim bom tấn được đưa vào hạng mục Phim hay nhất, cho thấy ban tổ chức đã xem xét cả phản ứng của công chúng và giá trị nghệ thuật.

Có lẽ không ngạc nhiên khi các đề cử này gây ra tranh cãi. Đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc của Andrea Riseborough thúc đẩy một cuộc điều tra liên quan đến việc vận động hành lang trực tiếp thông qua những người bạn nổi tiếng của Riseborough. Mặc dù Viện Hàn lâm kết luận Riseborough không có hành vi sai trái nào nhưng các cáo buộc tham nhũng đã làm hoen ố danh tiếng vốn đã lung lay của các thành viên. Điều này càng được nhắc đến khi danh sách đề cử Đạo diễn xuất sắc nhất toàn nam mặc dù có rất nhiều phim do phụ nữ cầm trịch được hoan nghênh.

Cuối cùng là các quyết định của ban tổ chức Oscar phải cân nhắc đến bầu không khí xung quanh các ứng cử viên để duy trì (hoặc thiết lập lại) vai trò thống trị của giải Oscar trong các lễ trao giải ở Hollywood nếu muốn giải thường này tồn tại và thăng hoa trong thời đại kỹ thuật số.