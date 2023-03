Lý do Lady Gaga không trình diễn tại lễ trao giải Oscar 2023

Lady Gaga tại lễ trao giải Oscar ở Nhà hát Dolby, Los Angeles (Mỹ) vào ngày 24.2.2019. RICHARD SHOTWELL

Giám đốc sản xuất và người dẫn chương trình giải Oscar Glenn Weiss đã dập tắt hy vọng của người hâm mộ Gaga khi ông xác nhận rằng nghệ sĩ giải trí từng đoạt giải Oscar và Grammy - Lady Gaga sẽ không tham trình diễn tại lễ trao giải năm nay. Cô được đề cử ở hạng mục Bài hát gốc hay nhất cho ca khúc ballad quyền lực Hold My Hand của phim Top Gun: Maverick.

Trong một cuộc gọi Zoom với các nhà báo, Weiss giải thích rằng các nghệ sĩ biểu diễn các bài hát gốc được đề cử giải Oscar năm nay đã được mời biểu diễn, nhưng ca sĩ Shallow không thể tham gia vì vướng bận lịch trình quay phim: "Chúng tôi đã mời tất cả năm ứng cử viên. Chúng tôi có mối quan hệ tuyệt vời với Lady Gaga và nhóm của cô ấy. Hiện cô ấy đang quay một bộ phim và chúng tôi tôn vinh ngành công nghiệp điện ảnh và những gì cần thiết để làm nên một bộ phim. Sau nhiều lần trao đổi, cô ấy không thể biểu diễn trong chương trình".

Tất cả các ứng cử viên khác của năm nay cho Bài hát gốc hay nhất tại giải Oscar đã được xác nhận sẽ biểu diễn tại buổi lễ vào ngày 12.3 - trừ Gaga. Ca sĩ bản hit Lift Me Up - Rihanna là người đầu tiên được công bố sẽ biểu diễn. Tiếp theo là Sofia Carson, người cùng với nhạc sĩ Diane Warren, sẽ biểu diễn Applause - bài hát đánh dấu đề cử Oscar lần thứ 14 của Warren. David Byrne của The Talking Heads, từng đoạt giải Oscar, sẽ lên sân khấu hát This Is a Life cùng với ứng cử viên nữ diễn viên phụ Stephanie Hsu và bộ ba âm nhạc Son Lux. Và các chủ nhân bài hát Naatu Naatu - Rahul Sipligunj và Kaala Bhairava sẽ ra mắt tại lễ trao giải Oscar.

Nổi danh từ album The Fame năm 2008, Lady Gaga sở hữu sự nghiệp đồ sộ gồm 13 giải Grammy, 13 Giải thưởng video âm nhạc của MTV, 1 giải Oscar cho nhạc phim xuất sắc nhất (Shallow trong phim A Star is Born) năm 2019... Gaga đã đưa nhạc pop thuần túy lên một tầm cao mới, trở thành một môn nghệ thuật trình diễn có tính biểu tượng. Với Gaga, mỗi màn trình diễn, từng thời kỳ âm nhạc cho đến từng ý tưởng âm nhạc đều mang một giá trị nghệ thuật riêng, một màu sắc riêng biệt ẩn chứa phía sau.