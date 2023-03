‘Everything Everywhere All at Once’ được dự đoán đoạt giải cao nhất tại Lễ trao giải Oscar 2023

Everything Everywhere All at Once được dự đoán là phim đoạt nhiều tượng vàng Oscar nhất trong đêm, bao gồm Phim hay nhất, hai chiến thắng lịch sử về diễn xuất cho Dương Tử Quỳnh (phụ nữ châu Á đầu tiên đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc) và ngôi sao gốc Việt Quan Kế Huy (nam diễn viên châu Á thứ hai đoạt giải Nam diễn viên phụ).

Những ngôi sao xuất hiện trong các phim được đề cử hạng mục Phim hay nhất Variety

Trước đó, Dương Tử Quỳnh đã giành chiến thắng hạng mục cùng tên của Hiệp hội diễn viên Mỹ (SAG). Người hi vọng chiến thắng tiếp theo là Cate Blanchett qua phim Tár.

Sự lựa chọn của các nhà phê bình dành cho Angela Bassett trong phim Black Panther: Wakanda Forever. Hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc là một trong những cuộc đua khó đoán nhất năm nay. Và nhiều khả năng Angela Bassett sẽ bước lên bục cao nhất.

Biên kịch, đạo diễn kiêm nhà sản xuất Daniel Kwan và Daniel Scheinert có thể lập hat-trick, đoạt giải Phim hay nhất, Đạo diễn và Kịch bản gốc xuất sắc qua phim Everything Everywhere All at Once.

Những phim nhiều tiềm năng khác gồm Elvis, có thể nhận giải kỹ thuật trang phục và trang điểm. Austin Butler trong phim này nhiều khả năng đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc. Butler sẽ phải cạnh tranh gay gắt với Brendan Fraser phim The Whale. Tuy nhiên, ngôi sao phim The Banshees of Inisherin - Colin Farrell đã được nhắc đến và có thể là người chiến thắng bất ngờ.

Hai đạo diễn Daniel Kwan (trái) và Daniel Scheinert Variety

Hạng mục Đạo diễn xuất sắc, cuộc cạnh tranh chính diễn ra giữa các "ông lớn" như Daniel Kwan, Daniel Scheinert phim Everything Everywhere All at Once, Steven Spielberg - The Fabelmans, Todd Field – Tár. Nhiều khả năng Daniel Kwan và Daniel Scheinert sẽ nhận giải.

"Bom tấn này đã cứu các phim khác" là câu được lặp đi lặp lại khi nói về Top Gun: Maverick của Paramount do Tom Cruise đóng chính. Đây là cơ hội để bộ phim nhận giải cao nhất của Viện Hàn lâm, mang về cho Tom Cruise giải Oscar đầu tiên.