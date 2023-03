Khán giả xem truyền hình Lễ trao giải Oscar 2023 tăng so với năm ngoái

Các giải thưởng cao quý nhất của ngành công nghiệp điện ảnh đã được trao với tỉ lệ khán giả theo dõi tăng cao khiến đài truyền hình ABC của Walt Disney Co thêm hi vọng vào các mùa giải sau.

ABC cho biết lượng khán giả đã tăng 12% so với năm ngoái (chỉ có 16,7 triệu người theo dõi). Tại Lễ trao giải Oscar 2022, Will Smith bất ngờ tát người dẫn chương trình Chris Rock trước khi giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Dương Tử Quỳnh nhận giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc Reuters

Lễ trao giải năm nay ghi nhận sự phục hồi lượng khán giả theo dõi khi một số phim được đề cử bao gồm Avatar: The Way of Water và Top Gun: Maverick là những bom tấn ăn khách tại các rạp chiếu. Cuộc phiêu lưu đa vũ trụ Everything Everywhere All at Once đã giành được 7 giải trong đó có Phim hay nhất.

Mặc dù lượng khán giả theo dõi Lễ trao giải Oscar tăng so với năm ngoái nhưng vẫn xếp hạng thấp thứ ba trong lịch sử. Lượng người xem đã giảm sút trong những năm gần đây do khán giả từ bỏ truyền hình truyền thống để xem trực tuyến và mạng xã hội.

Đoàn phim Everything Everywhere All at Once bước lên sân khấu nhận giải Phim hay nhất Reuters

ABC cho biết các giải thưởng trao hôm 12.3 là chủ đề của 27,4 triệu lượt tương tác trên Instagram, Twitter, Facebook và YouTube. Giải Oscar cũng được xếp hạng là chủ đề thịnh hành số 1 trên Twitter toàn thế giới trong suốt buổi phát sóng.

Chương trình truyền hình Lễ trao giải Oscar của Viện Hàn lâm được đánh giá có số lượt xem cao nhất đã diễn ra cách đây 25 năm, khi siêu phẩm Titanic giành được danh hiệu Phim hay nhất cùng hàng loạt giải thưởng khác. Hơn 57 triệu người đã xem chương trình trong năm đó.

Năm 2021, giữa đại dịch Covid-19, số lượng khán giả xem Oscar chạm mức thấp nhất với 10,5 triệu người xem.