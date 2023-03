Dương Tử Quỳnh, Quan Kế Huy lập kỳ tích tại Oscar 2023

Phim Everything Everywhere All at Once của các đạo diễn Daniel Kwan và Daniel Scheinert vừa đại thắng với 7 giải Oscar, trong đó có giải Phim hay nhất. Nhưng truyền thông dồn sự chú ý vào chiến thắng của 2 diễn viên Dương Tử Quỳnh và Quan Kế Huy ở các hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Dương Tử Quỳnh, Quan Kế Huy thắng giải chính và phụ về diễn xuất G.I

Từ minh tinh châu Á đầu tiên nhận đề cử Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc, Dương Tử Quỳnh nghiễm nhiên thắng giải này, được nhìn nhận như một "kỳ tích" của các diễn viên châu Á tại kinh đô Hollywood. Chiến thắng lần này là cột mốc trong sự nghiệp kéo dài 4 thập niên của Dương Tử Quỳnh, khi cô nổi danh với khán giả phương Tây qua các phim như Crouching Tiger Hidden Dragon và Yes, Madam.

Trong Everything Everywhere All at Once, Dương Tử Quỳnh vào vai người mẹ chiến đấu qua đa vũ trụ để giải cứu gia đình. Hạt nhân của phim là sự hàn gắn tình cảm gia đình, hàn gắn khoảng cách thế hệ.

Trên sân khấu nhận giải, nữ diễn viên nhắn nhủ: "Các cô nàng, chàng trai đang chứng kiến chiến thắng tối nay của tôi, đây là tín hiệu của niềm hy vọng và những khả năng có thể xảy ra". Đồng thời, cô cũng muốn thông qua chiến thắng lần này, tri ân mẹ mình và tất cả mọi bà mẹ trên thế giới. "Họ là những siêu anh hùng thật sự. Nếu không có họ sẽ không có chúng ta tối nay", minh tinh trải lòng.

Dương Tử Quỳnh, Quan Kế Huy và Stephanie Hsu trong Everything Everywhere All at Once A24

Đối với nam diễn viên gốc Việt Quan Kế Huy, tượng vàng Oscar lần này của anh là minh chứng cho "Giấc mơ Mỹ". Từ một diễn viên nhỏ tuổi gây ấn tượng qua vai diễn trong phim Indiana Jones and the Temple of Doom (1984), sau đó, anh biệt tăm khỏi làng phim trong một thời gian rất dài; đến một ngày, anh tái xuất màn bạc với Everything Everywhere All at Once. Trong phim, anh vào vai một người chồng, người cha đảm đương những nhiệm vụ vừa như người dẫn đường, vừa như một chiến binh.

Khi nhận tượng vàng, Quan Kế Huy bật khóc trên sân khấu và nói lớn với người mẹ 84 tuổi của mình: "Mẹ ơi, con đoạt giải Oscar rồi!" Anh nói: "Nhiều người nói những câu chuyện như thế này chỉ xảy ra trong phim. Tôi không tin nổi là nó xảy đến với mình. Đây là giấc mơ Mỹ!"

Phim Everything Everywhere All at Once tại mùa giải Oscar 2023 nhận tổng cộng 11 đề cử, thắng 7 hạng mục, ngoài Phim hay nhất còn bao gồm các đề cử quan trọng như Đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản xuất sắc nhất...