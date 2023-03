Jimmy Kimmel giễu cú tát của Will Smith, chọc James Cameron trên sân khấu Oscar 2023

Trên sân khấu trao giải Oscar 2023, nam nghệ sĩ Jimmy Kimmel liên tiếp đưa ra những câu đùa, khiến khán giả bật cười không ngớt. Báo chí Mỹ gọi đây là những màn chọc cười duyên nhất của Jimmy Kimmel, giúp khuấy động không khí chương trình.

Anh giễu cú tát của Will Smith khi đang giữa chương trình của mùa giải năm rồi, chỉ vì câu đùa của người dẫn chương trình Chris Rock mà Will Smith tiến thẳng lên sân khấu và tát mạnh vào đồng nghiệp làm anh này choáng váng. Vụ việc lùm xùm trong suốt thời gian dài này, đồng thời khiến tên tuổi của Will Smith bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Jimmy Kimmel trên sân khấu giải Oscar G.I

Jimmy Kimmel nói: "Chúng ta đều muốn vui vẻ. Chúng tôi muốn các bạn cảm thấy an tâm. Nếu như bất kỳ người nào trong khán phòng này công nhận một động tác có hơi hướng bạo lực trong suốt chương trình, người đó sẽ được trao giải Nam diễn viên chính xuất sắc và một màn phát biểu kéo dài tận 18 phút".

Bên cạnh chọc cười các nghệ sĩ tham dự bằng câu chuyện cái tát, Jimmy Kimmel không quên chọc luôn cả những nghệ sĩ khác trong mùa giải. Anh nói: "Không thấy có mặt Tom Cruise và James Cameron. Hai người này khuyên người ta đến rạp mà giờ họ không có ở rạp". Không chỉ James Cameron, Tom Cruise cũng không có mặt tại mùa giải.

Riêng James Cameron, Jimmy Kimmel đùa thêm: "Ông ấy không có ở đây. Mọi người biết đấy, chương trình thì quá dài mà James Cameron thì không thể ngồi đợi cho đến hết chương trình được. Một số nhà phê bình nói rằng ông ấy không có ở đây vì không được đề cử Đạo diễn xuất sắc". Màn chọc cười của nam nghệ sĩ kéo dài đến 30 phút.

Phim Everything Everywhere All at Once thắng giải Phim hay nhất tại mùa giải lần này A24

Tại mùa giải Oscar lần thứ 95, phim Avatar: The Way of Water nhận tổng cộng 4 đề cử, bao gồm đề cử quan trọng là Phim hay nhất. Tuy vậy, đạo diễn James Cameron lại hụt đề cử Đạo diễn xuất sắc. Lễ trao giải Oscar 2023 vừa khép lại, phim Everything Everywhere All at Once đại thắng nhiều giải trong đó có 2 giải quan trọng là Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất.