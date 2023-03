Dương Tử Quỳnh, Phạm Băng Băng... nô nức váy áo trên thảm đỏ Oscar 2023

Giải Oscar lần thứ 95, hiện đang diễn ra ở Nhà hát Dolby, Los Angeles, Mỹ, tôn vinh những tác phẩm điện ảnh xuất sắc trong năm vừa qua. Năm nay, phim Everything Everywhere All at Once của các đạo diễn Daniel Kwan và Daniel Scheinert, có Dương Tử Quỳnh, Quan Kế Huy, Jamie Lee Curtis... đóng dẫn đầu danh sách đề cử với tổng cộng 11 đề cử. Theo sau là các phim All Quiet on the Western Front và The Banshees of Inisherin với đồng hạng 9 đề cử.

Minh tinh Dương Tử Quỳnh diện váy trên thảm đỏ GETTY IMAGES

Minh tinh Trung Quốc Phạm Băng Băng diện đầm với họa tiết to bản GETTY IMAGES

Minh tinh Jamie Lee Curtis diện đầm với họa tiết đơn giản trên thảm đỏ GETTY IMAGES

Nữ diễn viên Stephanie Hsu, đóng trong Everything Everywhere All at Once, năm nay nhận đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc

GETTY IMAGES

Nam diễn viên gốc Việt Quan Kế Huy, nam chính trong phim Everything Everywhere All at Once, năm nay nhận đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc INVISION

Nữ diễn viên Angela Bassett, đóng trong Black Panther: Wakanda Forever, được cá cược sẽ rinh tượng vàng giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất GETTY IMAGES

Nam diễn viên James Hong đóng trong phim Everything Everywhere All at Once GETTY IMAGES

Nam diễn viên Austin Butler diện suit của Saint Laurent, năm nay cũng là một trong những cái tên cộm cán ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc FILMMAGIC

Tài tử Brendan Fraser, nhận đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc (đóng trong phim The Whale), xuất hiện bảnh bao trong suit của Giorgio Armani AFP

Minh tinh Ana de Armas diện đầm dúng sáng màu INVISION

Nữ ca sĩ Lady Gaga góp mặt trên thảm đỏ. Cô hát ca khúc chủ đề Hold My Hand trong phim Top Gun: Maverick GETTY IMAGES

Minh tinh Jessica Chastain quyến rũ trong đầm hở ngực AFP

Trước đó, trang Deadline nhận xét mùa giải năm nay đa dạng. Ở hạng mục Phim hay nhất, ban tổ chức gọi tên những tác phẩm đến từ những studio lớn, nền tảng trực tuyến và những studio làm phim độc lập chứ không nghiêng về bên nào.

Hiện các sao đang tề tựu đông đủ về Nhà hát Dolby để chuẩn bị nghe xướng tên những tác phẩm xuất sắc nhất mùa giải. ABC tường thuật trực tiếp lễ trao giải, nam nghệ sĩ Jimmy Kimmel dẫn chương trình giải Oscar lần thứ 95.

Danh sách đề cử Oscar lần thứ 95

Phim hay nhất

All Quiet on the Western Front

Avatar: The Way of Water

The Banshees of Inisherin

Elvis

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Tár

Top Gun: Maverick

Triangle of Sadness

Women Talking

Đạo diễn xuất sắc

Martin McDonagh (phim The Banshees of Inisherin)

Daniel Kwan và Daniel Scheinert (phim Everything Everywhere All at Once)

Steven Spielberg (phim The Fabelmans)

Todd Field (phim Tár)

Ruben Ostlund (phim Triangle of Sadness)

Nam diễn viên chính xuất sắc

Austin Butler

Colin Farrell

Brendan Fraser

Paul Mescal

Bill Nighy

Nữ diễn viên chính xuất sắc

Cate Blanchett

Ana de Armas

Andrea Riseborough

Michelle Williams

Dương Tử Quỳnh

Nam diễn viên phụ xuất sắc

Brendan Gleeson

Brian Tyree Henry

Judd Hirsch

Barry Keoghan

Quan Kế Huy

Nữ diễn viên phụ xuất sắc

Angela Bassett

Hồng Châu

Kerry Condon

Jamie Lee Curtis

Stephanie Hsu

Phim hoạt hình xuất sắc

Pinocchio (bản của dạo diễn Guillermo del Toro)

Marcel the Shell With Shoes On

Puss In Boots

The Sea Beast

Turning Red

Phim quốc tế xuất sắc

All Quiet on the Western Front (Đức)

Argentina, 1985 (Argentina)

Close (Bỉ)

EO (Ba Lan)

The Quiet Girl (Ireland)

Kịch bản gốc xuất sắc

The Banshees of Inisherin

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Tár

Triangle of Sadness

Kịch bản chuyển thể xuất sắc

All Quiet on the Western Front

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Living

Top Gun: Maverick

Women Talking

Kỹ xảo xuất sắc

All Quiet on the Western Front

Avatar: The Way of Water

The Batman

Black Panther

Top Gun: Maverick

Thiết kế trang phục xuất sắc

Babylon

Black Panther: Wakanda Forever

Elvis

Everything Everywhere All at Once

Mrs. Harris Goes to Paris

Quay phim xuất sắc

All Quiet on the Western Front

Bardo

Elvis

Empire of Light

Tár

Dựng phim xuất sắc

The Banshees of Inisherin

Elvis

Everything Everywhere All at Once

Tár

Top Gun: Maverick