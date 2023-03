Ban tổ chức Oscar chuẩn bị gì cho lễ trao giải sau cú tát của Will Smith?

Lần đầu tiên, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ - ban tổ chức Lễ trao giải Oscar - đã thành lập một nhóm xử lý khủng hoảng để ứng phó với bất kỳ rủi ro nào.

Giám đốc điều hành Học viện Bill Kramer nói với tạp chí Time trong một cuộc phỏng vấn gần đây: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho bất cứ điều gì xảy ra. Vì sự cố năm ngoái, chúng tôi đã mở mang đầu óc cho nhiều điều có thể xảy ra tại Lễ trao giải Oscar".

Viện Hàn lâm bị chỉ trích nặng nề vì để Will Smith ở lại với khán giả và nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc sau khi tấn công Chris Rock trên sân khấu vì một câu nói đùa vợ của Smith là Jada Pinkett Smith.

Ban tổ chức không tiết lộ chi tiết về thành viên của nhóm xử lý khủng hoảng hoặc cách nhóm này có thể phản ứng với bất kỳ điều gì bất thường. Will Smith sẽ không tham dự lễ trao giải năm nay. Anh bị cấm tham dự sự kiện trong 10 năm.

Tại bữa tiệc trưa hồi tháng 2.2023 dành cho những nghệ sĩ được đề cử, Chủ tịch Viện Hàn lâm Janet Yang cho biết họ đã học được rằng phải hành động "nhanh chóng, nhân ái, dứt khoát" trong khủng hoảng và "có thể mong đợi nhiều điều từ chúng tôi trong tương lai".

An ninh được thắt chặt tại Nhà hát Dolby nơi diễn ra buổi lễ. Cơ quan thực thi pháp luật đóng cửa một số khu vực xung quanh nhà hát và thảm đỏ.

Hai nhà sản xuất chương trình Glenn Weiss và Ricky Kirshner cho biết họ hy vọng lần này khán giả sẽ tiếp tục chú ý đến những bộ phim được đề cử của năm và những nghệ sĩ đã tham gia diễn xuất.

Weiss nói: "Tôi không nghĩ có ai đó muốn nói nhiều về những gì đã xảy ra trong quá khứ".

Diễn viên hài Jimmy Kimmel trở lại làm MC Lễ trao giải Oscar năm nay

Khác với những năm gần đây khi Viện Hàn lâm đề cử nhiều phim ít được khán giả biết đến, lần này hạng mục tranh giải Phim hay nhất có nhiều tác phẩm ăn khách tại phòng vé năm 2022 gồm Avatar: The Way of Water, Top Gun: Maverick, Elvis và Eveything Everywhere All at Once.

Giống như các chương trình trao giải khác, giải Oscar đã mất đi lượng người xem trong những năm gần đây, đặc biệt là những người trẻ tuổi đang dán mắt vào mạng xã hội. Weiss cho biết nhóm đang lên kế hoạch đưa chương trình vào những khoảnh khắc mà họ hy vọng sẽ lan truyền nhanh trên Twitter và TikTok.

Siêu sao nhạc pop Rihanna sẽ hát ca khúc được đề cử Lift Me Up trong phim Black Panther: Wakanda Forever. Stephanie Hsu, David Byrne và ban nhạc Son Lux biểu diễn bài This is a Life từ phim Eveything Everywhere All at Once.

Hai ca sĩ "Natuu Natuu" Rahul Sipligunj và Kaala Bhairava cũng xuất hiện với bài hát của họ trong bộ phim hành động Ấn Độ RRR.

Diễn viên hài Jimmy Kimmel, người từng làm xáo trộn Lễ trao giải Oscar năm 2017 khi công bố nhầm tác phẩm thắng giải Phim hay nhất, sẽ trở lại dẫn chương trình lễ trao giải năm nay.