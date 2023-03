‘Everything Everywhere All at Once’ làm thay đổi ‘khẩu vị’ Hollywood

Everything Everywhere All at Once đã giành được các giải thưởng lớn trước thềm Lễ trao giải Oscar diễn ra vào ngày 12.3 tới, trở thành phim dẫn đầu cho giải thưởng danh giá Phim hay nhất.

Dương Tử Quỳnh đóng vai Evelyn Wang, một phụ nữ Mỹ gốc Hoa có mâu thuẫn với chồng, cha, con gái và kiểm toán viên thuế cộc cằn Deirdre Beaubeirdre do diễn viên gạo cội Jamie Lee Curtis thủ vai.

Dương Tử Quỳnh nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim Everything Everywhere All at Once tại Lễ trao giải Hiệp hội Diễn viên Mỹ diễn ra ở Los Angeles, Mỹ vào ngày 26.2.2023 Reuters

Wang chiến đấu chống lại tất cả các thế lực trong đa vũ trụ chứa đầy những điều kỳ quặc, chẳng hạn như những người có ngón tay "dùi đục", một đầu bếp với con gấu trúc dưới nón…

Claudette Godfrey, người đã chọn bộ phim để khai mạc Liên hoan phim SXSW (South by Southwest) năm ngoái, cho biết sự khác biệt mạnh mẽ với cách kể chuyện truyền thống là một trong những lý do khiến nó hấp dẫn.

Godfrey nói: "Tôi nghĩ mọi người thực sự khao khát được xem thứ gì đó mà họ chưa từng thấy trước đây và thứ gì đó mang lại sự thú vị hoặc thu hút họ theo một cách mới".

Everything Everywhere All at Once sẽ tranh giải phim hay nhất với các bom tấn Top Gun: Maverick, Avatar: The Way of Water, Elvis cùng với bản làm lại của Đức All Quiet on the Western Front cùng những phim khác.

Các nhà sản xuất, diễn viên, biên kịch và đạo diễn Hollywood đã trao giải thưởng cao nhất cho "Mọi thứ ở mọi nơi" tại các lễ trao giải dẫn đến giải Oscar.

Everything Everywhere All at Once cũng giành được tình cảm của khán giả, mang về 105 triệu USD tại phòng vé toàn cầu, cao hơn gấp 4 lần chi phí sản xuất chỉ 25 triệu USD.

Dàn diễn viên châu Á lên ngôi

Alison Willmore, nhà phê bình phim của tạp chí New York và Vulture, cho biết bộ phim thành công vì kể một câu chuyện dễ hiểu về những căng thẳng trần tục và sự mất kết nối giữa các thế hệ khác nhau của một gia đình nhập cư, thông qua ngôn ngữ của văn hóa đại chúng ngày nay.

Willmore nhận định: "Phim sử dụng tất cả các công cụ kể chuyện mà chúng tôi rất quen thuộc: Cứu rỗi thế giới, trở thành người được chọn và nhảy vào đa vũ trụ. Mang điều đó vào câu chuyện rất nhỏ này, tôi nghĩ đó thực sự là điều đã thu hút mọi người".

Akira Mizuta Lippit, giáo sư nghiên cứu điện ảnh và truyền thông tại Đại học Nam California, cho biết bộ phim ra mắt vào thời điểm khán giả sẵn sàng đón nhận dàn diễn viên chủ yếu là người châu Á trong một câu chuyện khác biệt.

Lippitt cho rằng: "Người Mỹ gốc Á là những người khổng lồ ngủ quên trong một thời gian dài. Mọi người đã dự đoán rằng thời điểm này sẽ đến".

Diễn viên Mỹ gốc Việt Quan Kế Huy trong phim Everything Everywhere All at Once IMDb

Điều đó bắt đầu thay đổi với các bộ phim nổi tiếng như Crazy Rich Asians năm 2018 và Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings của Marvel năm 2021, cũng như xuất hiện nhiều diễn viên gốc Á hơn trên truyền hình, bao gồm Mindy Kaling trong The Mindy Project, Awkwafina trong Nora from Queens…

"Một số khuôn mẫu, một số quy ước rất điển hình đặc trưng của phim Mỹ gốc Á phải như thế nào, chủ đề là gì. Tất cả những điều đó đang thay đổi", Lippit nói thêm.

Everything Everywhere All at Once do Daniel Kwan, Daniel Scheinert đồng đạo diễn và biên kịch, quy tụ dàn diễn viên Dương Tử Quỳnh, Quan Kế Huy, Stephanie Hsu, James Hong, Jamie Lee Curtis…