Có gì trong trailer vừa tung ra của phim kinh dị 'Uzumaki'?

Tại sự kiện The One Piece Day 2023 (Ngày của One Piece) diễn ra thứ bảy vừa qua, các nguồn tin cho biết manga ngắn chỉ 1 số (gọi là one shot manga) - Monsters của Eiichiro Oda đang được chuyển thể thành anime (phim hoạt hình Nhật Bản), theo Anime News Network.