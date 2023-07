Anime 'How Do You Live?' của đạo diễn huyền thoại Hayao Miyazaki 'gây bão' mạng xã hội

Sau khi ra mắt khán giả quê nhà, tác phẩm How Do You Live?, anime mới nhất đến từ xưởng Ghibli, "gây bão" mạng xã hội Twitter, trong đó được chú ý nhiều nhất ở Nhật và Trung Quốc.

Nhà làm phim Hayao Miyazaki trước truyền thông năm 2015 AFP

How Do You Live? là phim đầu tiên của Hayao Miyazaki sau một thập niên không ngồi ghế chỉ đạo (tác phẩm trước đó của ông là The Wind Rises nhận đề cử Phim hoạt hình xuất sắc tại giải Oscar). Trên Twitter, tựa tác phẩm vào top thịnh hành với 90.000 lượt tweet sau khi phim phát hành, đặc biệt được nhắc nhiều ở Nhật Bản và Trung Quốc.

Trên nền tảng mạng xã hội Trung Quốc Weibo, tựa phim cũng vào top thịnh hành tìm kiếm. Người hâm mộ Trung Quốc đang rất nóng lòng muốn được xem tác phẩm này. Một người dùng Weibo viết: "Tôi muốn xem phim. Mong là phim sẽ sớm được chiếu trong nước"; một người dùng khác hỏi: "Khi nào thì phim được chiếu ở Trung Quốc vậy?".

Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên ra mắt năm 1937 của tác giả người Nhật Genzaburo Yoshino. Toho, nhà phát hành tác phẩm, cho biết cốt truyện được chuyển thể khác với nội dung chính trong sách.

Phim How Do You Live? một lần nữa cho thấy nhà làm phim Hayao Miyazaki chạm tay vào địa hạt lịch sử trong sáng tạo TOHO

Chưa dừng lại ở đó, phía nhà xuất bản ấn hành tác phẩm của Genzaburo Yoshino cho biết sẽ tái bản quyển sách sau khi bộ phim chuyển thể của Hayao Miyazaki ra mắt người xem.

Phim How Do You Live? lấy bối cảnh lịch sử năm 1943, khi chiến tranh châu Á - Thái Bình Dương đang diễn ra, lúc này, cậu bé Mahito Maki 12 tuổi bất ngờ phát hiện một tòa tháp bị bỏ hoang trong thị trấn Nhật Bản và bắt đầu cuộc hành trình khám phá của mình với một con diệc xám biết nói.

How Do You Live? một lần nữa là sự chạm tay của Hayao Miyazaki vào yếu tố lịch sử, khi tác phẩm cách nay một thập niên của ông là The Wind Rises kể về cuộc đời của kỹ sư chế tạo máy bay Jiro Horikoshi cho nước Nhật trong thế chiến thứ hai.

Sau The Wind Rises, Hayao Miyazaki tuyên bố ông sẽ nghỉ hưu. Nhưng cuối cùng, ông rút lại tuyên bố này.