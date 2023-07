Ra mắt phim cuối ‘How Do You Live?’ của bậc thầy anime Nhật Bản Hayao Miyazaki

Hayao Miyazaki, hiện 82 tuổi, được biết đến với một danh sách dài các bộ phim, trong đó có tác phẩm đoạt giải Oscar Spirited Away, đã tổ chức cuộc họp báo cách đây một thập kỷ cho biết ông quá mệt mỏi để làm một bộ phim dài tập và sắp nghỉ hưu.

Nhưng ông sớm rút lại điều đó, thực hiện phim How Do You Live? (tựa gốc Kimitachi wa Do Ikiru Ka?), kể câu chuyện về một cậu bé đương đầu với cái chết của cha mình. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên phát hành năm 1937 của Genzaburo Yoshino, lấy bối cảnh Nhật Bản trước Thế chiến thứ hai và được kể qua những dòng nhật ký của một cậu bé 15 tuổi và chú của mình, đang suy ngẫm về những câu hỏi lớn của cuộc đời.

Hayao Miyazaki và poster phim How Do You Live? E.W

Michiru Miyasato, một sinh viên 18 tuổi đến xem buổi chiếu đầu tiên tại rạp chiếu phim trung tâm Tokyo, nói với Reuters: "Tôi thực sự háo hức được xem bộ phim How Do You Live? của Miyazaki. Bởi vì tôi không biết gì về nó trước đó, sự phấn khích của tôi thậm chí còn tăng lên nhiều hơn, điều mà tôi nghĩ là thực sự tuyệt vời".

Giống như các bộ phim khác của Hayao Miyazaki từ Studio Ghibli, công ty do ông đồng sáng lập, How Do You Live? được phát hành vào thời điểm bắt đầu kỳ nghỉ hè ở trường học ở Nhật Bản và có các tác phẩm nghệ thuật vẽ tay tốn nhiều công sức với màu sắc sống động mà Miyazaki đã nổi tiếng từ lâu.

Nhưng buổi khai mạc thiếu sự phô trương thông thường của các sự kiện, không quảng cáo, không trailer và các đầu mối mua bán phim. Thông tin duy nhất được tiết lộ là tấm poster do Hayao Miyazaki vẽ, thậm chí chỉ được gửi đến một số rạp chiếu hạn chế.

Yumiko Kokubo, một nhân viên xã hội ngoài 50 tuổi, cho biết: "Vì hoàn toàn không có quảng cáo nên tôi cảm thấy như thể mình có thể trải nghiệm tất cả trực tiếp bằng cảm nhận của chính mình".

Toshio Suzuki, nhà sản xuất của Studio Ghibli, cho biết chiến lược này xuất phát từ mong muốn làm điều gì đó mới mẻ.

"Một tấm poster và tên phim - đó là tất cả những gì chúng tôi có khi còn nhỏ. Tôi rất thích thử tưởng tượng nội dung của một bộ phim và tôi muốn mang lại cảm giác đó", Suzuki nói với đài truyền hình NHK.

Một phụ nữ chụp ảnh bên poster phim How Do You Live? của bậc thầy hoạt hình Nhật Bản Hayao Miyazaki tại một rạp chiếu phim ở Tokyo, ngày 14.7.2023 REUTERS

Cũng như lần đầu tiên chiếu các bộ phim của Hayao Miyazaki, bao gồm Princess Mononoke, My Neighbor Totoro, bộ phim này có bản phát hành IMAX.

Rens Takahashi, 24 tuổi, làm việc trong lĩnh vực đồ họa máy tính, cho biết: "Tôi đã nghĩ bộ phim trước của ông là bộ phim cuối cùng, sau đó bộ phim này được công bố và nói đó là bộ phim cuối cùng. Vì vậy, tôi thực sự mong đợi nó".

Ngày phát hành ở nước ngoài bộ phim How Do You Live? của Hayao Miyazaki vẫn chưa được công bố.