Phim hoạt hình 'How Do You Live?' của Hayao Miyazaki có mở màn cao nhất lịch sử

Trong 3 ngày cuối tuần ở thị trường Nhật Bản, phim How Do You Live?, tác phẩm mới nhất của đạo diễn huyền thoại Hayao Miyazaki, thu về tổng cộng 1,83 tỉ yên (tương đương 13,2 triệu USD), theo số liệu ComScore công bố mới đây.

Đây là phim Ghibli có doanh thu cao nhất trong lịch sử kể từ phim Howl’s Moving Castle (chiếu năm 2004, cũng do chính Hayao Miyazaki ngồi ghế chỉ đạo).

Phim How Do You Live? nhận về những phản hồi rất tích cực ngay khi ra mắt tại Nhật GHIBLI

Phim How Do You Live? là tác phẩm hoạt hình đầu tiên của Ghibli được phát hành dưới định dạng IMAX (công nghệ chiếu phim chất lượng nhất hiện nay). Chỉ sau vài ngày xuất xưởng ở định dạng rạp thường và định dạng IMAX, How Do You Live? đã tạo nên cột mốc phòng vé mới cho chính đạo diễn 82 tuổi, vượt qua những cột mốc trước đó mà ông đạt được từ các phim như Howl’s Moving Castle và sau đó vài năm là Ponyo.

Truyền thông Nhật Bản dành "mưa lời khen" cho tác phẩm mới nhất của Hayao Miyazaki, trong khi đó ở thị trường phương Tây, phim đã được nhà phân phối GKIDS mua bản quyền và đang chọn ngày chiếu chính thức (dự kiến phát hành gần cuối năm nay).

Phim How Do You Live? chuyển thể từ quyển tiểu thuyết cùng tên ra mắt năm 1937 của tác giả Genzaburo Yoshino, lấy bối cảnh thế chiến thứ hai, kể về cuộc sống của cậu bé Mahito ở một vùng quê sau khi mẹ cậu qua đời trong một trận ném bom.