Phim hoạt hình 'How Do You Live?' của Hayao Miyazaki được khen ngợi hết lời

Sau đúng một thập niên vắng bóng khỏi màn ảnh và dồn sức sáng tạo phim How Do You Live?, đạo diễn Hayao Miyazaki đang nhận về những "quả ngọt" đầu tiên. Những bài báo quốc tế, khi nhìn vào thị trường Nhật để thăm dò phản ứng của khán giả nơi đây về tác phẩm được cho là cuối cùng của nhà làm phim 82 tuổi, cung cấp những nhận định rất khách quan cho khán giả ngoài Nhật và khiến cho những ai từng yêu mến Hayao Miyazaki cùng những thế giới diệu kỳ mà ông tạo ra, thấp thỏm chờ ngày phim "xuất ngoại".

Đạo diễn Hayao Miyazaki, nay đã 82 tuổi, cống hiến cho khán giả bộ phim anime mới nhất là How Do You Live? với phong cách sáng tạo truyền thống giúp ông và xưởng Ghibli "vang bóng một thời"

GHIBLI/TOHO

Ở Nhật, vào thời điểm phát hành How Do You Live? hôm thứ sáu tuần vừa rồi, người xem đứng xếp hàng dài trước rạp để chờ được vào xem phim của Hayao Miyazaki. Một nhân viên 27 tuổi của hãng tin Nhật Bản Kyodo khi đó, sau khi thưởng thức tác phẩm, đã thốt lên: "Tôi không thể tóm tắt được nội dung của phim sau khi chỉ xem qua một lần và tôi nhận thấy là phải xem lại ngay lập tức".

Hollywood Reporter ghi nhận phim được đánh giá rất cao ở Nhật vì tác phẩm "hoàn toàn gây kinh ngạc" cho người xem bởi phần hình ảnh cực đẹp cùng thông điệp mang tính suy ngẫm. Tuy vậy, phim vẫn nhận về một số ý kiến là khá tăm tối và có phần bí ẩn hơn nhiều tác phẩm trước đây của Ghibli.

Chiến tranh và miền quê Nhật Bản, một lần nữa, xuất hiện trong How Do You Live?. Phim chuyển thể từ quyển tiểu thuyết cùng tên ra mắt năm 1937 của tác giả Genzaburo Yoshino. Phim lấy bối cảnh thế chiến thứ hai, mở đầu với cảnh nước Nhật bị dội bom. Nhân vật chính của phim, cậu bé Mahito, mất mẹ trong trận oanh tạc và cha cậu đã cưới dì của cậu, sau đó cả gia đình chuyển đến sống ở một vùng quê. Mahito bắt đầu khám phá những thứ mới mẻ tại nơi ở mới, bất ngờ, cậu làm quen với một con diệc xám biết nói và có chuyến phiêu lưu của riêng mình.

Poster phim How Do You Live? trên đường phố Tokyo, Nhật Bản trong ngày đầu tiên phim công chiếu G.I

GKIDS, nhà phát hành chuyên phân phối phim ảnh tại khu vực Bắc Mỹ, đã mua bản quyền How Do You Live? thành công và dự kiến chiếu phim tại thị trường này trong năm nay (chưa có thời gian cụ thể). Tựa đề quốc tế chính thức của phim là The Boy and The Heron.