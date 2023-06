'Elemental' là phim Pixar có doanh thu mở màn tệ nhất

Trong 3 ngày cuối tuần qua, phim hoạt hình Elemental (Peter Sohn chỉ đạo) thu về chỉ 29,6 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ, là phim có doanh thu mở màn tệ nhất của Pixar từ trước đến nay, theo Hollywood Reporter.

Doanh thu tại Bắc Mỹ của Elemental tuần qua thấp hơn bộ phim Toy Story phát hành năm 1995 với số tiền thu về khi đó là 29,1 triệu USD, nếu điều chỉnh theo lạm phát thì số tiền hiện nay là 50 triệu USD. Giới quan sát phòng vé dự đoán trong 4 ngày đầu xuất xưởng (từ ngày 18.6), phim thu về chỉ 33,4 triệu USD, một số tiền còm cõi.

Thường thì các phim của hãng Pixar được kỳ vọng có doanh thu mở màn ít nhất từ 50 triệu USD trở lên. Phim Elemental nhận mức chấm A của khán giả trên CinemaScore, và mức chấm khá 76% trên Rotten Tomatoes nhưng điểm số không cứu được doanh thu mở màn của phim.

Nhìn quanh phòng vé thời gian qua, có thể thấy hồi tháng 12.2022, phim hoạt hình Puss and Boots: The Last Wish của hãng DreamWorks trong 3 ngày đầu mở màn chỉ thu về số tiền vô cùng èo uột là 12,4 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ, tuy nhiên tổng doanh thu toàn cầu của phim lên tới 480,9 triệu USD. Hay trong chính hãng Pixar, năm 2007, phim Ratatouille thu 47 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ nhưng cuối cùng "hốt bạc" với số tiền 623,7 triệu USD toàn cầu, theo Box Office Mojo.

Phim Elemental "chung xuồng" với 2 phim khác của Pixar là The Good Dinosaur (2015) và Onward (2020), tức những phim có doanh thu mở màn dưới 50 triệu USD. Tương lai của Elemental, trong cuộc so kè với bom tấn The Flash (vốn cũng đang chật vật kiếm tiền với doanh thu mở màn đầy thất vọng là 55,7 triệu USD), là không đoán trước được. Báo chí Mỹ nhận định, trong lịch sử, các phim mà Pixar tung ra rất dễ lôi kéo khán giả tới rạp, nhưng với Elemental, có lẽ điều đó khó khăn hơn rất nhiều.