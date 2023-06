'Spider-Man: Across The Spider-Verse': Từ bom tấn Hollywood thành phim 'quốc dân' Trung Quốc

Tính đến tối ngày 5.6 (giờ VN), phim Spider-Man: Across The Spider-Verse (Joaquim Dos Santos, Kemp Powers và Justin K. Thompson chỉ đạo) đã cán mốc 200 triệu USD toàn cầu, đứng đầu bảng xếp hạng theo ngày và theo tuần ở thị trường Bắc Mỹ (phim thu tại nơi này tổng 120,5 triệu USD - theo Box Office Mojo).

Khán giả Trung Quốc yêu thích Spider-Man: Across The Spider-Verse và chấm phim ở mức điểm cao SONY

Ở thị trường đại lục, phim được chào đón tích cực, thu 17,2 triệu USD (tức 122 triệu nhân dân tệ) trong tuần đầu xuất xưởng (phần phim đầu ra mắt năm 2018 thu 62,8 triệu USD), đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu tại nơi này.

Trung Quốc là thị trường châu Á rất yêu thích thương hiệu Spiderverse (Vũ trụ nhện) của Sony. Mặc dù số tiền hiện tại không bằng nếu so với doanh thu năm 2018, nhưng khán giả đất nước này vẫn dành cho phim rất nhiều lời khen "có cánh" với mức điểm chấm phim "trên mây".

Trên Maoyan và Tao Piao Piao, phim nhận mức điểm là 9,4. Trên Douban, phim nhận điểm 8,8. Bên ngoài đại lục, trên Rotten Tomatoes, phim được chấm 95%, đạt chứng nhận "tươi". Hay trên IMDb, phim được chấm 9,1/10.

Báo chí nước ngoài nhận định, khán giả Trung Quốc đã làm thay đổi tính chất của tác phẩm này. Từ một phim siêu anh hùng, bom tấn (blockbuster), giờ đây, Spider-Man: Across The Spider-Verse gần như được xem là một phim thần tượng (fan film), phim "quốc dân" tại xứ Trung. Maoyan, nền tảng đặt vé xem phim ở xứ tỉ dân, ước tính tác phẩm thu về tổng cộng 35 triệu USD tại nơi này.

Phim Spider-Man: Across The Spider-Verse được khen ngợi hầu như ở tất cả các trang đánh giá phim SONY

Trung Quốc là 1 trong 2 thị trường nước ngoài (bên ngoài Bắc Mỹ) góp phần vào doanh thu đang trên đà tăng trưởng rất tốt của Spider-Man: Across The Spider-Verse. Trong 88,1 triệu USD doanh thu từ nước ngoài, nếu Trung Quốc đứng đầu thì xếp sau là thị trường Mexico với 11,6 triệu USD.

Song song với việc phát hành phim tại nhiều nơi trên thế giới, các nhà phát hành đồng thời cũng nhá hàng phần tiếp theo của Spider-Man: Across The Spider-Verse là Spider-Man: Beyond the Spider-Verse sẽ ra mắt khán giả vào ngày 29.3.2024, tiếp tục dõi theo câu chuyện của người nhện Miles Morales (Shameik Moore lồng tiếng).