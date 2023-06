Phim cuối cùng của huyền thoại Hayao Miyazaki không tung trailer, không quảng bá

Hãng Ghibli vừa ra thông báo sẽ không đăng tải bất kỳ trailer, hình ảnh nào thêm đối với phim How Do You Live? trước khi phim này chiếu chính thức ở Nhật ngày 14.7 tới. Đây là một trong những phim anime được trông đợi nhất của Ghibli vì được bảo chứng từ tên tuổi của hãng cũng như nhà làm phim Hayao Miyazaki (năm nay đã 82 tuổi).

Ngoài những thông tin chung nhất về nội dung phim mà truyền thông khai thác được, cùng tấm poster phim mà Ghibli tung ra hồi tháng 12.2022, hầu như hãng chẳng công bố thêm bất kỳ thông tin hay hình ảnh nào khác nữa khi phim gần ngày xuất xưởng. Tuy vậy, tấm poster phim duy nhất đó cũng rất khó hiểu.

Đạo diễn Hayao Miyazaki tái xuất với phim How Do You Live? sau 10 năm vắng bóng ở vai trò chỉ đạo REUTERS

Phim How Do You Live? chuyển thể từ quyển truyện cùng tên của tác giả người Nhật Genzaburo Yoshino (xuất bản năm 1937), kể về quá trình trưởng thành của một cậu bé sau cái chết của người cha. Và ngoài thông tin chung nhất này ra mà truyền thông có được, không có bất kỳ tóm tắt nào từ phía nhà sản xuất. Poster thứ hai hay các hình ảnh nhá hàng cũng không có danh sách diễn viên lồng tiếng cho phim.

Ông Toshio Suzuki, "cánh tay phải" của đạo diễn Hayao Miyazaki, xác nhận thêm "chính xác là như vậy", trong cuộc phỏng vấn hồi thứ sáu tuần rồi trên tạp chí Bungei Shunji.

Quảng bá dự án trước khi phim ra rạp là khâu Ghibli đều đặn thực hiện. Tuy nhiên đối với tác phẩm cuối cùng của Hayao Miyazaki, hãng đã chọn bước đi khác trước. Ông Toshio Suzuki nói: "Là một phần của quá trình hoạt động của công ty, qua nhiều năm, Ghibli luôn mời gọi mọi người đến xem phim của xưởng. Chúng tôi đã suy nghĩ rất nhiều về nó và tìm ra nhiều cách khác nhau cho mục đích đó. Nhưng lần này thì khác. Làm đi làm lại một điều cứ làm trước đó, chúng tôi đã ngán tận cổ. Vì vậy giờ đây chúng tôi sẽ làm điều hoàn toàn khác".

Poster phim How Do You Live? GHIBLI

How Do You Live? là phim tiếp theo của Hayao Miyazaki mà người xem mòn mỏi chờ đợi. Một phần do ông đã có tuổi, quá trình sản xuất được kéo dài hơn. Phim đánh dấu tròn một thập niên Hayao Miyazaki tái xuất làng anime Nhật, sau tác phẩm xuất sắc The Wind Rises (tựa Việt: Gió nổi - được đề cử Oscar Phim hoạt hình xuất sắc tại mùa giải 2014).