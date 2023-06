'Spider-Man: Across the Spider-Verse' là phim có doanh thu mở màn cao nhất năm 2023

Tổng hợp số liệu từ Deadline, Hollywood Reporter và so sánh với bảng thống kê doanh thu của Box Office Mojo cho thấy, tiền vé mà phim Spider-Man: Across the Spider-Verse thu về trong ngày đầu công chiếu 2.6 là 51,7 triệu USD tại 4.313 rạp - cao nhất từ đầu năm đến nay. Số tiền này đã bao gồm doanh thu chiếu sớm trước đó là 17,4 triệu USD.

Phim Spider-Man: Across the Spider-Verse nhận "mưa lời khen" trên Rotten Tomatoes với mức chấm 95%, đạt chứng nhận "tươi" SONY

Phim Super Mario Bros. doanh thu mở màn chỉ 31,7 triệu USD, trong khi phim siêu anh hùng ra sau đó là Guardians of the Galaxy Vol. 3 thu 48,1 triệu USD. Giới quan sát phòng vé dự đoán phim Người nhện: Du hành Vũ trụ nhện sẽ đạt 113,5 triệu USD trong những ngày cuối tuần.

Doanh thu ngày đầu công chiếu của Spider-Man: Across the Spider-Verse giúp phim trở thành một trong những phim Người nhện có mở màn tốt nhất từ trước đến nay, xếp sau các phim như Spider-Man: No Way Home với 121,9 triệu USD và Spider-Man 3 (bản của Sam Raimi - với 59,8 triệu USD). Doanh thu của phim cao hơn của các phim như Spider-Man: Homecoming - 50,7 triệu USD, Spider-Man: Far From Home - 39,2 triệu USD...

Xếp trong phim hoạt hình, Spider-Man: Across the Spider-Verse có doanh thu mở màn cao thứ 3 trong lịch sử, sau Incredibles 2 - 71,2 triệu USD và Finding Dory - 54,7 triệu USD. Đồng thời đây cũng là phim có tiền vé ngày đầu cao nhất trong tất cả các phim của hãng Sony Pictures Animation.

Nếu xếp hạng doanh thu theo ngày ở thị trường Bắc Mỹ thì phim Spider-Man: Across the Spider-Verse đứng nhất, sau đó là phim The Little Mermaid (Nàng tiên cá) với số tiền 11,3 triệu USD. Nếu xếp hạng theo 3 ngày cuối tuần thì The Little Mermaid đang "cất cao tiếng hát" với số tiền 95,6 triệu USD.

Trong ngày 4.6, tại thị trường phim Việt, Spider-Man: Across the Spider-Verse thu 1,81 tỉ đồng, xếp sau anime Doraemon: Nobita và vùng đất lý tưởng trên bầu trời với số tiền 2,3 tỉ đồng, theo Box Office Vietnam SONY

Hollywood Reporter dự đoán phim có thể kiếm số tiền lên tới 120 triệu USD sau 3 ngày cuối tuần, trở thành một trong những phim hoạt hình có doanh thu cao nhất trong lịch sử. Doanh thu như hiện tại của phần 2 là quá tốt so với phần đầu chiếu năm 2018 - Spider-Man: Into the Spider-Verse. Phần đầu thu 35,6 triệu USD trong ngày đầu chiếu và tổng doanh thu toàn cầu là 384,2 triệu USD.

Do Joaquim Dos Santos, Kemp Powers và Justin K. Thompson chỉ đạo, Spider-Man: Across the Spider-Verse kể về Người nhện Miles Morales, do Shameik Moore lồng tiếng, và cô bạn Người nhện Gwen Stacy, do Hailee Steinfeld lồng tiếng, cùng du hành trong đa vũ trụ và gặp tổ chức Spider-People.