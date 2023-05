Tạo hình cá, cua trong 'The Little Mermaid' bị chê vô hồn, kinh dị

Thật ra, trước khi tờ này bóc các nhân vật như chú cá Flounder (Jacob Tremblay lồng tiếng), chú cua Sebastian (Daveed Diggs lồng tiếng) hay chú chim Scuttle (Awkwafina) ra nói về chuyện Disney đã "phá nát tuổi thơ" của khán giả khi tạo hình live-action cho các nhân vật này, cộng đồng mạng Việt Nam đã chuyền tay nhau ảnh các nhân vật và tỏ ra bất ngờ về hình dạng bản người đóng của chúng.

Các nhân vật trong bản Nàng tiên cá mới được đặt cạnh các nhân vật bản phim cũ DISNEY

Tờ này không giấu cái nhìn khá thẳng thắn và bi quan về cách mà các nhà làm phim Disney "đối xử" với các nhân vật động vật của mình khi chúng được làm lại thành bản người đóng. Tờ này viết: "Trải nghiệm những năm qua cho chúng ta thấy là không nên đặt kỳ vọng quá nhiều về những nhân vật trong những phim cũ của Disney được làm mới lại theo phiên bản live-action".

Tờ này dẫn các trường hợp như tạo hình nhân vật Dumbo trong bản làm lại cùng tên của Tim Burton và gọi đây là "cơn ác mộng thực sự trong việc thiết kế nhân vật"; hay các nhân vật trong The Lion King của Jon Favreau thì bị nhận xét là "vô cùng ảm đạm".

Cá Flounder trong poster phim DISNEY

Các nhân vật như cá Flounder, cua Sebastian hay chim Scuttle bị gộp chung với các động vật khác dưới đáy đại dương là có tạo hình không đẹp. Tờ này tiếp tục: "Tất cả các nhân vật trong phim, những nhân vật làm nên tuổi thơ của bạn, tất cả đều trông tẻ nhạt và vô hồn".

Tác giả của bài viết chỉ ra rằng, sở dĩ có chuyện khác biệt lớn đến thế giữa bản hoạt hình gốc năm xưa và bản làm lại hiện tại đó là do việc thiết kế nhân vật. Các nhân vật hoạt hình cũ được vẽ bằng tay và được nhân hóa lên rất nhiều lần, trong khi các nhân vật bản mới được thiết kế theo phong cách tả thực như Jon Favreau từng làm với phim Vua sư tử nên không truyền được cảm xúc đến cho khán giả, dù phim chưa ra rạp.

Cua Sebastian trên poster phim DISNEY

Chú chim Scuttle gây cảm giác thật đến nỗi như phim tài liệu DISNEY

Phim The Little Mermaid là dự án phim live-action mới nhất của Disney, làm lại từ bản gốc cùng tên năm 1989. Trong phim, vai nàng tiên cá Ariel do nữ diễn viên Halle Bailey đóng, vai hoàng tử Eric được trao cho Jonah Hauer-King; Melissa McCarthy đóng mụ phù thủy bạch tuộc Ursula, còn tài tử Javier Bardem đóng vua Triton - cha của Ariel... Bám sát phần phim gốc, bản phim năm nay kể câu chuyện tình yêu cay đắng, ngang trái giữa nàng tiên cá Ariel và hoàng tử Eric. Phim dự kiến ra rạp vào ngày 26.5 tới.