Mùa phim hè 'rực lửa' với loạt bom tấn khuynh đảo phòng vé thế giới 2023

Mùa phim hè năm 2023 sẽ là quãng thời gian đầy sôi động khi hàng loạt dự án phim ảnh, vốn đã được giới thiệu trước đó khá lâu, sẽ liên tiếp "đổ bộ" rạp chiếu. Bộ phim hoạt hình Super Mario Bros. Movie đã làm nhiệm vụ mở màn đầy suôn sẻ cho phòng vé năm nay khi vừa chạm mốc 1 tỉ USD toàn cầu; tuy vậy, khi việc mở màn câu lạc bộ tỉ USD kết thúc, tác phẩm này lại khá e dè vì nhiều tân binh đang đợi phía sau, lục tục ra mắt khán giả.

Mấy tháng hè sắp tới, hàng loạt các tác phẩm đình đám, được đầu tư hàng trăm triệu USD, thuộc các thương hiệu lâu đời như Indiana Jones, hay đang ăn nên làm ra như các phim trong "vũ trụ điện ảnh Marvel" (MCU) hay "vũ trụ mở rộng DC" (DCU), hay quy tụ dàn sao hạng A... sẽ cùng tụ hội về chật kín từ đầu tháng 5 trải dài đến hết tháng 7.

Tháng 5: Siêu anh hùng mở màn

Bom tấn Guardians of the Galaxy Vol. 3 sẽ là phim tiếp theo của Marvel đổ bộ các rạp DISNEY

Phim Guardians of the Galaxy Vol. 3 sẽ là tác phẩm nối tiếp bom tấn đang "làm mưa làm gió" ngoài rạp là The Super Mario Bros. Movie để chào hè năm nay. Dự án thứ 3 trong thương hiệu Vệ binh dải ngân hà do James Gunn chỉ đạo là chương cuối trong hành trình của cả nhóm, báo hiệu cho "vũ trụ điện ảnh Marvel" bước sang giai đoạn 6. Phim quy tụ dàn diễn viên như Chris Pratt, Dave Bautista, Zoe Saldaña, Karen Gillan, Bradley Cooper, Will Poulter, Elizabeth Debicki và Sylvester Stallone. Phim dự kiến chiếu ngày 3.5 (ở Việt Nam), sớm 2 ngày so với khu vực Bắc Mỹ.

Fast X quy tụ rừng sao hạng A Hollywood UNIVERSAL

Phần thứ 10 của thương hiệu phim đua xe, hành động nổi tiếng Fast & Furious là Fast X, do Louis Leterrier chỉ đạo, quy tụ dàn sao hạng A đình đám như Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Jason Momoa, John Cena, Jason Statham, Charlize Theron, Brie Larson... cùng với các thương hiệu lớn khác, hứa hẹn làm nên "cơn địa chấn" mùa phim hè này. Trong phần mới nhất, Dominic Toretto (Vin Diesel) phải chiến đấu bảo vệ gia đình khi kẻ thù của anh là Cipher (Charlize Theron) hợp tác với tên tội phạm khét tiếng của thế giới ngầm. Phim dự kiến chiếu ngày 19.5.

The Little Mermaid là phim tiếp theo của Disney nối gót Guardians of the Galaxy Vol. 3 tại rạp trong tháng 5 DISNEY

Phim The Little Mermaid là bom tấn tiếp theo làm lại từ tác phẩm hoạt hình cùng tên của hãng Disney hội ngộ khán giả. Phim do Rob Marshal chỉ đạo, Halle Bailey vào vai nàng tiên cá Ariel, phải lòng chàng hoàng tử Eric do Jonah Hauer-King thủ vai và đánh đổi cuộc sống nơi đại dương để sống cùng chàng. Ngoài các diễn viên trên, phim còn quy tụ các nghệ sĩ Awkwafina, Jacob Tremblay, Javier Bardem, Melissa McCarthy... Phim dự kiến chiếu ngày 26.5.

Tháng 6: Tung hoành trong đa vũ trụ

Phim hoạt hình siêu anh hùng Spider-Man: Across the Spider-Verse đã chiếu sớm tại sự kiện CinemaCon SONY

Trong Spider-Man: Across the Spider-Verse, Người nhện trẻ tuổi Miles Morales (Shameik Moore lồng tiếng), sau khi cùng bạn bè đánh bại Kingpin ở phần đầu, tiếp tục cuộc phiêu lưu vào đa vũ trụ cùng với cô bạn Gwen Stacy (Hailee Steinfeld). Trong đa vũ trụ, họ bắt gặp rất nhiều phiên bản Người nhện khác. Lúc này, họ khám phá ra Tổ chức Nhện (Spider-Society) và cùng đối mặt với những thử thách mới. Phim do Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, và Justin K.Thompson chỉ đạo, dự kiến ra rạp ngày 2.6.

Phim Transformers: Rise of the Beasts sẽ giới thiệu đến khán giả những robot quái thú PARAMOUNT

5 năm sau bộ phim Bumblebee, nay, hãng Hasbro tiếp tục mang đến cho khán giả tác phẩm mới nhất trong thương hiệu Transformers là Transformers: Rise of the Beasts. Phần phim thứ 7 này đứng độc lập so với Bumblebee cũng như với các phần phim Transformers trước đây. Phim do Steven Caple Jr. chỉ đạo, Michael Bay ngồi ghế sản xuất (cùng các nhà sản xuất khác). Khác với các phần phim trước làm về robot có hình dạng xe cộ, Transformers: Rise of the Beasts đào sâu vào câu chuyện của những robot quái thú. Phim dự kiến ra rạp ngày 9.6.

Bom tấn The Flash của DC nối tiếp tác phẩm Shazam 2 tại phòng vé WARNER BROS.

Khi chiếu sớm cho đại diện các rạp chiếu tại sự kiện CinemaCon vừa qua, bom tấn The Flash của đạo diễn Andy Muschietti nhận hàng loạt khen ngợi về chất lượng phim. Chuyển thể từ truyện tranh DC, The Flash kể về hậu quả mà Barry Allen (Ezra Miller đóng) gây ra khi quay ngược về quá khứ. Hành động của anh vô tình hồi sinh Tướng Zod (Michael Shannon), ác nhân từng đấu với Superman trong phim Man of Steel (2013). Phim đồng thời cũng có sự xuất hiện của cả 2 Người dơi do Michael Keaton và Ben Affleck đóng. Tác phẩm đồng thời cũng giới thiệu sự xuất hiện của Supergirl (Sasha Calle) trên màn ảnh. Phim dự kiến chiếu ngày 16.6.

"Già gân" Harrison Ford tái xuất trong phần cuối cùng của thương hiệu Indiana Jones DISNEY

Với những ai từng yêu mến hình tượng nhân vật của tài tử Harrison Ford trong các thập niên trước, có lẽ, Indiana Jones and the Dial of Destiny sẽ là lời giã từ thương hiệu đầy cảm xúc mà tài tử này - nay đã 80 tuổi - muốn gửi đến người xem. Tác phẩm của đạo diễn James Mangold là phần thứ 5 trong series Indiana Jones, cũng là phần cuối cùng của cả thương hiệu. Nội dung dự án nối tiếp phần phim thứ 4 là Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008), tiếp tục kể câu chuyện phiêu lưu bất tận của nhà khảo cổ học Indiana Jones do Harrison Ford thủ vai. Phim dự kiến ra rạp ngày 30.6.

Tháng 7: Rực lửa với phim về hạt nhân

Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One tốn khoảng thời gian khá lâu mới có thể tái ngộ khán giả PARAMOUNT PICTURES

Mùa hè năm nay, dàn diễn viên quen thuộc từ thương hiệu Nhiệm vụ bất khả thi sẽ tái ngộ khán giả qua phần 7 mang tên Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One, do Christopher McQuarrie chỉ đạo. Dự án kéo dài từ năm 2019, trải qua giai đoạn dịch đầy khó khăn, đến hiện tại mới có thể êm xuôi ra mắt người hâm mộ. Phim có sự góp mặt của các diễn viên như Tom Cruise, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby... Phim dự kiến chiếu ngày 12.7.

Tác phẩm tiểu sử, chiến tranh Oppenheimer chứa đựng tham vọng của đạo diễn Christopher Nolan trong việc tái hiện lại người thật việc thật trong Thế chiến thứ hai UNIVERSAL

Những ngày cuối tháng 7 năm nay, màn ảnh rộng "đỏ lửa" với tác phẩm Oppenheimer của nhà làm phim Christopher Nolan, khi làm về "cha đẻ bom nguyên tử" J. Robert Oppenheimer, do tài tử Cillian Murphy đóng chính. Bên cạnh Cillian Murphy, phim quy tụ dàn sao đình đám như Florence Pugh, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Rami Malek... Đây là tác phẩm tham vọng của Christopher Nolan cả về đề tài, quy mô dàn dựng lẫn quay phim. Theo nguồn tin từ Rotten Tomatoes, phim được quay với những khung hình cực rộng, hứa hẹn chiêu đãi khán giả về phần nhìn. Oppenheimer dự kiến chiếu ngày 21.7