'The Flash' của DC chiếu tại CinemaCon, được khen xuất sắc

Hãng Warner Bros. đã chiếu The Flash cho đại diện các chuỗi rạp chiếu sớm hơn 2 tháng so với ngày ra mắt chính thức của tác phẩm là 16.6. Và hiệu ứng mà phim nhận được vô cùng tốt, nhận hàng loạt lời khen "có cánh" được lan truyền tại rạp cũng như trên mạng xã hội Twitter.

Ông David Zaslav, CEO của Warner Bros. Discovery, nhận xét về phim: "Đây là một trong những phim siêu anh hùng tuyệt vời nhất mà tôi từng xem" (ông đã xem phim này tổng cộng 3 lần).

Hãng Warner Bros. thăm dò hiệu ứng của khán giả trước khi chiếu The Flash chính thức WARNER BROS.

Peter Safran, đồng chỉ đạo của DC Studios, dành lời khen cho đạo diễn của dự án là Andy Muschietti cũng như nam chính của tác phẩm - Ezra Miller, vai Barry Allen/The Flash. Chuyển thể từ truyện tranh DC, dự án mới nhất của Andy Muschietti kể về hậu quả mà Barry Allen gây ra khi quay ngược về quá khứ để thay đổi các sự kiện. Và chính điều này đã tạo ra những lỗ hổng về mặt không - thời gian.

Trong The Flash bản 2023, sẽ có rất nhiều phiên bản Barry Allen cùng xuất hiện trên màn ảnh. Còn hai diễn viên Michael Keaton và Ben Affleck sẽ đóng những phiên bản khác nhau của Người dơi, một kết quả từ hành động của Barry Allen dẫn đến. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của nhân vật Supergirl do Sashe Calle thủ vai. Và tướng Zod, do Michael Shannon đóng, một lần nữa tái xuất trong phim, trước đó nhân vật này xuất hiện trong Man of Steel (2013).

Supergirl (giữa) lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh rộng bên cạnh các The Flash (do Ezra Miller đóng)

WARNER BROS.

Tuy nhiên, trái với những động thái tích cực mà Warner Bros. đang tạo ra và có được, giới quan sát đưa ra cái nhìn không mấy hay ho về hành động chiếu sớm này: hãng phim cố gắng khiến khán giả mau chóng quên đi những bê bối đời tư của nam diễn viên chính Ezra Miller, tránh làm ảnh hưởng đến danh tiếng dự án cũng như lịch chiếu phim.

Hồi năm 2022, Ezra Miller nhiều lần bị bắt do hành vi quấy rối nơi đông người hay có những hành xử bạo lực, thiếu chuẩn mực, khiến nam diễn viên phải lên tiếng xin lỗi vào ngày 15.8 về những điều mà anh đã gây ra.

Còn không lâu nữa là phim The Flash chính thức ra rạp, hứa hẹn tạo nên "cơn sốt" phòng vé. Cũng giới quan sát cho rằng, với những khen ngợi về chất lượng phim ở hiện tại, Warner Bros. đã nắm trong tay những chiến thắng bước đầu cho mình trong năm nay.