'Spider-Man: Across the Spider-Verse' chiếu 14 phút đầu tại CinemaCon

Sony là hãng đầu tiên trình làng hàng loạt dự án quan trọng tại đêm đầu tiên của sự kiện CinemaCon đang diễn ra ở Mỹ. Trong số các dự án này, Sony Pictures Animation gây bất ngờ khi chiếu 14 phút đầu tiên của dự án đang được mong đợi bậc nhất thời gian qua: Spider-Man: Across the Spider-Verse của các đạo diễn Joaquim Dos Santos, Kemp Powers và Justin K. Thompson.

Một cảnh trong phim Spider-Man: Across the Spider-Verse SONY

Dàn diễn viên trong phim tiết lộ nhiều chi tiết thú vị về nội dung của phần tiếp theo của phim Spider-Man: Into the Spider-Verse. Shameik Moore, nam diễn viên lồng tiếng cho nhân vật Người nhện Miles Morales, chia sẻ: "Phần 2 diễn ra một năm sau phần đầu tiên, Miles vẫn đang cố gắng để trở thành siêu anh hùng. Cậu phát hiện ra rằng cách đeo mặt nạ là điều khiến mình trở thành siêu anh hùng; người thực sự hiểu cách thức chính là cô bạn Gwen Stacy".

Hailee Steinfeld, nữ diễn viên lồng tiếng cho nữ Người nhện Gwen Stacy, chia sẻ: "Gwen có cả câu chuyện riêng của cô ấy trong phim. Nhân vật của cô ấy là hình mẫu cho rất nhiều bạn nữ".

Còn Issa Rae, nữ diễn viên lồng tiếng cho Người nhện nữ mang bầu Jessica Drew thì nói: "Nhân vật của tôi đến từ chiều vũ trụ khác. Cô ấy rất kiên quyết, cô cũng không sống hai cuộc đời cùng một lúc".

Nhân vật Gwen Stacy sẽ đồng hành cùng Miles Morales xuyên qua các chiều vũ trụ trong phim SONY

Đoạn đầu phim mở ra cảnh Miles Morales đang nằm thư giãn trên giường thì Gwen Stacy xuất hiện. Cả hai người đu đưa qua những tòa nhà của Brooklyn, trò chuyện rôm rả cho đến khi bị gián đoạn bởi cha mẹ của Miles Morales. Phong cách hoạt hình được thực hiện y hệt với phần đầu, có rất nhiều màu sắc.

Kemp Powers, một trong ba đạo diễn của dự án, tiết lộ rằng phần thứ 2 sẽ có sự góp mặt của rất nhiều nhân vật, vừa cũ vừa mới, nhưng cảm xúc khi xem phim sẽ được duy trì y như phần trước đó.

Phần 3 của thương hiệu Người nhện da màu là Spider-Man: Beyond the Spider-Verse sẽ ra mắt khán giả năm sau SONY

Hai nhà sản xuất của phần 1 là Phil Lord và Christopher Miller tiếp tục quay trở lại ngồi ghế sản xuất cho phần 2 này; bên cạnh đó, họ kiêm luôn vai trò biên kịch, cùng với tác giả David Callaham. Phần đầu tiên ra mắt năm 2018, đoạt giải Oscar Phim hoạt hình xuất sắc nhất, đồng thời thắng giải tương tự tại Quả cầu vàng lần thứ 76 cũng như giải BAFTA lần thứ 72. Được "nhá hàng" qua các trailer trước đó suốt một thời gian dài, khán giả đang nóng lòng chờ đợi Spider-Man: Across the Spider-Verse ra rạp vào ngày 2.6 tới. Phần 3 của thương hiệu này, phim Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, dự kiến chiếu vào tháng 3.2024.