Phòng vé toàn cầu 2023 ước tính đạt 32 tỉ USD, Trung Quốc 'góp' 6,8 tỉ USD

Các ước tính về doanh thu phòng vé toàn cầu đã được công bố hồi tháng 12 năm rồi, tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, tình hình có vẻ khả quan hơn. Theo Gower Street Analytics, nếu ước tính trước đó cho thấy doanh thu phim ảnh năm nay có thể đạt 29 tỉ USD thì giờ đây số liệu này được điều chỉnh lại một chút là 32 tỉ USD.

Một trong những tác phẩm đang thu lời rất tốt là The Super Mario Bros Movie của các nhà làm phim Aaron Horvath, Michael Jelenic, nắm chắc khả năng cán mốc 1 tỉ USD tiền vé bán ra, là tín hiệu lạc quan góp phần khẳng định con số 32 tỉ USD không quá viển vông.

Bom tấn The Super Mario Bros Movie sẽ là phim dầu tiên tham gia câu lạc bộ tỉ USD năm 2023 UNIVERSAL

Nhìn chung, 32 tỉ USD là con số cực kỳ khả quan so với doanh thu phòng vé năm trước, tức tăng 23%, và tăng 20% so với giai đoạn 2017-2019.

Tổng doanh thu phòng vé nằm ngoài thị trường Bắc Mỹ, gọi chung là thị trường quốc tế, ước tính đạt 23 tỉ USD (tăng 25% so với năm trước), trong đó thị trường tỉ dân Trung Quốc ước tính đạt 6,8 tỉ USD. Và nếu trừ Trung Quốc ra, các thị trường còn lại ước tính đạt doanh thu 16,2 tỉ USD.

Thành công của phim Avatar: The Way of Water tại phòng vé từ cuối năm 2022 bước sang năm 2023 đóng góp lớn vào doanh thu của quý 1 năm nay DISNEY

Phòng vé thế giới, thời gian qua, ngoài phim The Super Mario Bros Movie, là sự có mặt của các tác phẩm cũng đạt doanh thu tốt như bom tấn Avatar: The Way of Water (đóng góp vào doanh thu quý 1 năm nay, tổng tiền vé bán được là 2,31 tỉ USD); 2 phim anime Suzume và The First Slam Dunk lần lượt có doanh thu 158,9 triệu USD và 138,8 triệu USD. Song với trường hợp của 2 tác phẩm anime này, doanh thu đóng góp cho năm 2023 chủ yếu ở thị trường ngoài Nhật Bản. Hay bom tấn siêu anh hùng Ant-Man and the Wasp: Quantumania cũng góp một phần đáng kể vào doanh thu phòng vé 2023. Tác phẩm này ra mắt từ tháng 1, tổng doanh thu toàn cầu đạt 474,4 triệu USD.

Giới quan sát nhận định, tình hình tổng quan của phòng vé đang trên đà tăng trưởng vì sự đóng góp của hầu hết các bom tấn ăn khách. Tuy vậy, không thể bỏ qua những tựa phim thực sự có doanh thu tốt tại mỗi quốc gia, cũng như chính sách duy trì lịch chiếu phim ngoại một cách linh động và khéo léo để cùng nhau đi lên.