'Avatar: The Way of Water’ vượt 2,11 tỉ USD doanh thu toàn cầu

Cho đến nay, Avatar: The Way of Water thu về 620 triệu USD tại phòng vé Bắc Mỹ và 2,117 tỉ USD trên toàn cầu. Vào ngày 27.1, phim đã vượt qua Star Wars: The Force Awakens (2,071 tỉ USD), đạt doanh thu cao thứ tư trong lịch sử. Giờ đây, Avatar: The Way of Water chỉ xếp sau Avatar (2,92 tỉ USD), Avengers: Endgame (2,7 tỉ USD) và Titanic (2,19 tỉ USD) về doanh thu bán vé trên toàn thế giới. Độc đáo là James Cameron đạo diễn 3 trong số 4 phim.

Cảnh trong phim Avatar: The Way of Water IMDB

Chỉ có một bộ phim mới là Infinity Pool được khởi chiếu tại các rạp tuần qua. Phim của đạo diễn Brandon Cronenberg (con trai của huyền thoại David Cronenberg) ra mắt với kết quả khả quan, thu về 2,7 triệu USD từ 1.835 rạp chiếu. Alexander Skarsgård và Cleopatra Coleman đóng vai chính trong Infinity Pool. Họ là những du khách giàu có đi nghỉ tại một hòn đảo nhiệt đới. Nhưng khi một người phụ nữ bí ẩn (do Mia Goth thủ vai) thuyết phục cặp đôi mạo hiểm rời khỏi khu nghỉ dưỡng, họ gặp phải một tai nạn thảm khốc đẩy họ vào một thế giới bạo lực. Các nhà phê bình đánh giá cao Infinity Pool (đạt điểm trung bình 89% trên Rotten Tomatoes).



Infinity Pool hạ cánh ở vị trí thứ 8 sau những phim ăn khách như Puss in Boots: The Last Wish, A Man Called Otto, M3GAN…

Phim hoạt hình phiêu lưu Puss in Boots: The Last Wish của Universal giữ vị trí thứ 2, mang về 10,5 triệu USD (chỉ giảm 11% so với cuối tuần trước) từ 3.452 rạp. Đến nay, bộ phim dành cho gia đình này đã thu về 140 triệu USD ở Bắc Mỹ và 334 triệu USD trên toàn cầu.

A Man Called Otto giành vị trí thứ 3 với 6,7 triệu USD từ 3.957 rạp chiếu. Phim được đón nhận nồng nhiệt, thu về 46 triệu USD ở Bắc Mỹ và 61 triệu USD trên toàn cầu sau 5 tuần khởi chiếu. A Man Called Otto có kinh phí 50 triệu USD, vì vậy phim cần thu thêm mới có lãi.

Amie Donald (vai M3GAN) và Violet McGraw (Cady) trong phim kinh dị M3GAN IMDB

Bộ phim búp bê giết người, kinh phí thấp của Universal - M3GAN - chiếm vị trí thứ 4, thu thêm 6 triệu USD từ 3.416 rạp, nâng tổng doanh thu lên 81,9 triệu USD. Bộ phim cũng đang làm mưa làm gió ở nước ngoài, mang về 7,8 triệu USD vào cuối tuần qua, đưa tổng doanh thu quốc tế lên 63,7 triệu USD. Trên toàn cầu, M3GAN đã kiếm được 146 triệu USD trong khi kinh phí sản xuất chỉ 12 triệu USD.

Cuộc phiêu lưu của điệp viên Bollywood - Pathaan – giữ vị trí thứ 5 với 5,9 triệu USD, một kết quả ấn tượng vì phim chỉ chiếu ở 694 rạp. Khởi chiếu từ 25.1, phim đã thu về 8,54 triệu USD. Trên bình diện quốc tế, bộ phim đạt 52,6 triệu USD. Đây là bộ phim nói tiếng Hindi có màn ra mắt lớn nhất từ trước đến nay. Một phần sức hấp dẫn của Pathaan là nam diễn viên Shah Rukh Khan, ngôi sao điện ảnh lớn nhất Ấn Độ, trở lại điện ảnh sau 5 năm.

Paul Dergarabedian, nhà phân tích cấp cao của Comscore, cho biết: "Khi đại dịch làm đảo lộn lịch phát hành, các bộ phim từ Ấn Độ đã tìm thấy một cơ hội tuyệt vời, nhiều lần lọt vào top 10. Giờ đây, việc Pathaan lọt vào top 5 dù chỉ chiếu ở 694 rạp là điều hiếm hoi và thậm chí rất ấn tượng".

Tại Việt Nam, tính cho đến nay Avatar: The Way of Water thu về tổng cộng 274 tỉ đồng từ khi ra rạp hôm 15.12.2022.