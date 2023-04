‘Avatar: The Way of Water’ là phim đạt lợi nhuận cao nhất với hơn nửa tỉ USD

Cụ thể Avatar: The Way of Water đạt 531,7 triệu USD lợi nhuận sau khi trừ toàn bộ chi phí như kinh phí sản xuất, tiếp thị, quảng bá, rạp chiếu...

Đối với hãng Disney, Avatar: The Way of Water đã gia nhập đội ngũ phim "lời khủng", sau những bom tấn trước đó là Avengers: Endgame, Avengers: Infinity War, Star Wars: The Last Jedi, Star Wars: The Force Awakens.

Cảnh trong bom tấn Avatar: The Way of Water IMDb

Chưa hết James Cameron sẽ tiếp tục bận rộn trong 5 năm tới với những bom tấn như: Avatar 3 (dự kiến ra rạp vào ngày 20.12.2024), Avatar 4 (18.12.2026) và Avatar 5 (22.12.2028).

Top Gun: Maverick của hãng Paramount có siêu sao Tom Cruise giữ vị trí thứ 2 khi đạt lợi nhuận 391,1 triệu USD. Tổng doanh thu toàn cầu của phim là 1,49 tỉ USD, trong đó kinh phí sản xuất 170 triệu USD.

Universal có một số phim được xếp hạng trong năm nay về lợi nhuận: Minions: Rise of Gru (382 triệu USD, giữ hạng 3), Jurassic World Dominion (229,7 triệu USD, xếp thứ 6) và Puss in Boots: The Last Wish (120 triệu USD, giữ hạng 8).

Siêu sao Tom Cruise trong phim Top Gun: Maverick IMDb

Trong danh sách top 10 lợi nhuận cao nhất còn có: Doctor Strange in the Multiverse of Madness (284 triệu USD, hạng 4), Black Panther: Wakanda Forever (259 triệu USD, hạng 5), The Batman (177 triệu USD, hạng 7), Thor: Love and Thunder (103 triệu USD, hạng 9) và Smile (101 triệu USD, hạng 10).

Các phim thuộc thể loại kinh phí thấp cũng đạt lợi nhuận "khủng" như: M3GAN (78,8 triệu USD), Where the Crawdads Sing (74,7 triệu USD), Black Phone (67,8 triệu USD); Scream (56,7 triệu USD), Everything Everywhere All at Once (32 triệu USD).

James Cameron đã tiêu tốn của hãng Disney xấp xỉ 450 triệu USD để thực hiện bom tấn Avatar: The Way of Water. Tổng doanh thu toàn cầu của phim đạt con số 2,249 tỉ USD.