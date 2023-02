Warner Bros. sản xuất hàng loạt dự án phim 'Chúa tể những chiếc nhẫn' mới

Nguồn tin của tạp chí Variety nhấn mạnh đây là những dự án phim điện ảnh, không có truyền hình. David Zaslav, CEO của Warner Bros., xác nhận thông tin trên với truyền thông, cho biết các tác phẩm chuyển thể mới nhất sẽ dựa theo các quyển sách của nhà văn quá cố J.R.R. Tolkien, cha đẻ của loạt truyện Chúa tể những chiếc nhẫn.

Nam diễn viên Ian McKellen trong phim Chúa tể những chiếc nhẫn phần 3 NEW LINE CINEMA

Hiện các nhà sản xuất chưa cho biết nhà làm phim nào được "chọn mặt gửi vàng" cho những dự án Chúa tể những chiếc nhẫn mới này. Tuy nhiên, đạo diễn Peter Jackson, cha đẻ của loạt phim cùng tên từng ra mắt khán giả đầu thập niên 2000, nói rằng quyết định của Warner Bros. khiến ông và các cộng sự bất ngờ.

Peter Jackson và các cộng sự Fran Walsh, Philippa Boyens cho biết họ muốn bàn bạc với phía studio để lắng nghe về đường hướng và điểm nhìn trong việc triển khai các dự án mới.

Việc thương hiệu Chúa tể những chiếc nhẫn được mở rộng liên quan đến câu chuyện nội bộ giữa các công ty, tập đoàn phim ảnh. Trong đó, Mike De Luca và Pam Abdy, những nhà làm phim rời khỏi ghế lãnh đạo của tập đoàn MGM đã kéo theo thương vụ Amazon mua lại MGM với giá 8,5 tỉ USD, và hãng này đã cho sản xuất mùa đầu tiên của loạt phim truyền hình Chúa tể những chiếc nhẫn: Chiếc nhẫn quyền năng (The Lord of the Rings: The Rings of Power) với kinh phí lên đến 450 triệu USD, một show đắt đỏ.

Mùa đầu tiên của loạt phim truyền hình Chúa tể những chiếc nhẫn lên sóng, mở ra thế giới giả tưởng rộng lớn chưa từng được khám phá của J.R.R. Tolkien AMAZON

Trong khi đó, Freemode, một nhánh của tập đoàn Embracer Group, lại có được quyền chuyển thể đối với các quyển sách The Lord of the Rings và The Hobbit. Mục tiêu của Freemode, theo như chia sẻ của CEO Lee Guinchard, người đứng đầu đơn vị này là hợp tác cùng New Line Cinema và Warner Bros. Pictures để mang "thế giới khó có gì sánh được" của J.R.R. Tolkien lên màn ảnh.