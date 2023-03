Từ ‘Spider-Man’ đến ‘Doctor Strange’: Vì sao phim đa vũ trụ lên ngôi?

Phim đa vũ trụ đã phát triển được một thời gian dài nhưng từ năm 2022 mới khẳng định sự thống trị ngành điện ảnh Hollywood, liên tục xuất hiện trong các bộ phim độc lập cũng như bom tấn siêu anh hùng.

Vào cuối tháng 7.2022, Marvel Studios công bố dự án Multiverse Saga kéo dài 5 năm, bao gồm 16 bộ phim gắn kết với nhau bằng ý tưởng đa vũ trụ.

Đa vũ trụ là khái niệm cho rằng nhiều vũ trụ, có thể là vô hạn, tồn tại cạnh nhau, chồng chéo hoặc liên kết và chứa đựng những hoán vị vô tận của mọi thứ, kể cả thế giới chúng ta đang sống.

Spider-Man: No Way Home có đến 3 Người Nhện IMDb

Từ "đa vũ trụ" đã hơn 100 năm tuổi, có nguồn gốc triết học từ thời Hy Lạp cổ đại, cũng như trong cả kinh của Ấn Độ giáo và Phật giáo. Tuy nhiên, giờ là thời điểm chín muồi để ý tưởng này được áp dụng vào điện ảnh.

Vậy tại sao lại là bây giờ?

Christopher Miller và Phil Lord sản xuất, đồng biên kịch bộ phim hoạt hình đoạt giải Oscar Spider-Man: Into the Spider-Verse. Bộ phim ra rạp cuối năm 2018 mở một cánh cổng dẫn đến đa vũ trụ khi nhân vật phản diện Kingpin chạm trán với các Người Nhện.

Ban đầu, Lord lo lắng rằng đa vũ trụ có thể là "một ý tưởng quá mơ hồ" và đã viết một cảnh giải thích vào phim. "Tất cả các giám đốc tiếp thị và nhân viên hãng phim đều bối rối nhưng về cơ bản những người dưới 45 tuổi đều nói, 'Vâng, tất nhiên là có nhiều biến thể của thế giới và bất cứ thứ gì cũng có thể xảy ra'", Miller nói thêm.

Một số người tin rằng cuộc sống thực "bị rạn nứt" có thể là yếu tố giải thích vì sao ý tưởng này lại dễ dàng được chấp nhận như vậy. "Tôi nghĩ rằng chúng ta đang trải qua nhiều cuộc sống ở các chiều song song nhau. Chúng ta đang sống một cuộc sống trực tuyến đan xen cuộc sống thực. Rồi sau đó là cuộc sống gia đình, với bạn bè, công việc", Phil Lord nhận định trên kênh CNN.

Cảnh trong Spider-Man: Into the Spider-Verse IMDb

Trong tác phẩm vừa đoạt Oscar 2023 Everything Everywhere All At Once do Kwan Kwan và Daniel Scheinert viết kịch bản kiêm đạo diễn, nhân vật chính Dương Tử Quỳnh đóng là Evelyn Wang than thở về những lựa chọn trong cuộc sống của mình và những gì cô ấy có thể làm được nếu chọn cách khác. Sau đó, Wang trải nghiệm điều đó, lướt qua hàng tá cuộc sống song song kỳ ảo sau khi bước vào đa vũ trụ.

Nhà thiết kế trang phục Shirley Kurata đã tạo ra 36 bộ trang phục cho Evelyn Wang cùng với một tủ quần áo lộng lẫy cho nhân vật phản diện Joy, con gái của Evelyn.

Qua tay của Kwan và Scheinert, đa vũ trụ mang biểu tượng mạnh mẽ trong Everything Everywhere All At Once đã trở thành một bài kiểm tra về những lo lắng đương thời: các bình luận trên mạng xã hội, trầm cảm, rạn nứt mối quan hệ gia đình, trải nghiệm của người Mỹ gốc Á nhập cư, thực hiện "Giấc mơ Mỹ" kèm triết lý của chủ nghĩa hư vô lạc quan…

Bởi thế không ngạc nhiện khi Everything Everywhere All At Once thu về 100 triệu USD trên toàn thế giới, một kỷ lục đối với công ty sản xuất phim độc lập A24 và đó là bằng chứng cho thấy những thay đổi lớn của Kwan, Scheinert về đa vũ trụ đã gây được tiếng vang với khán giả.

Phần tiếp theo của Marvel Doctor Strange in the Multiverse of Madness được phát hành trong năm 2022 cũng xác định kể về đa vũ trụ ngay từ cái tên "Multiverse".

Michael Waldron đã viết kịch bản Doctor Strange in the Multiverse of Madness thì cho rằng: "Khoảnh khắc của hiện tại khiến bạn khao khát một thế giới khác thay thế. Khám phá đa vũ trụ cho phép các nhân vật nhận ra và đối mặt với những tưởng tượng đó... dù tốt hay xấu".

Từ trái sang: Stephanie Hsu (vai Joy), Dương Tử Quỳnh (Evelyn Wang) và Quan Kế Huy (Waymond) trong Everything Everywhere All At Once IMDb

Trong phần mới nhất của Doctor Strange, nhân vật chính gặp The Illuminati, một hội kín gồm các siêu anh hùng làm việc cùng nhau tại một trong các thế giới của đa vũ trụ. Đây là một trong những nguyên do khiến phim đạt tổng doanh thu toàn cầu lên đến 955 triệu USD.

Tiếp tục mô hình này, bom tấn Spider-Man: No Way Home ra rạp năm 2021 với Andrew Garfield và Tobey Maguire tái hiện quá khứ của họ với tư cách là siêu anh hùng cùng với Người Nhện hiện tại của MCU là Tom Holland. Bộ phim kiếm được 1,9 tỉ USD trên toàn cầu và hiện đạt doanh thu cao thứ 6 mọi thời đại, chứng tỏ việc giới thiệu lại các phiên bản Người Nhện cũ có thể mang lại lợi nhuận như thế nào.

Tương lai của đa vũ trụ

Những gì nên được mong đợi của mô hình đa vũ trụ trong tương lai? Dự báo là một thị trường ngày càng đông đúc thể loại này, chủ yếu do các siêu anh hùng thống trị.

Ezra Miller vai The Flash trong bom tấn cùng tên IMDb

Lord và Miller đã hợp tác một lần nữa cho hai phần tiếp theo của Spider-Man: Into the Spider-Verse ra mắt vào năm 2023 và 2024.

Warner Bros. Discovery sẽ biến Vũ trụ mở rộng DC thành đa vũ trụ của riêng mình với The Flash khởi chiếu tháng 6.2023. Đạo diễn Andy Muschietti nói với Vanity Fair rằng bộ phim "ngụ ý về một vũ trụ thống nhất". Hai Người Dơi được cho là tái xuất trong The Flash gồm Ben Affleck và Michael Keaton.

Trong khi đó Marvel Studios cũng đâu chịu ngồi yên. The Multiverse Saga sẽ lên đến đỉnh điểm trong Avengers: Secret Wars vào năm 2025. Bom tấn này nếu dựa theo cốt truyện từ loạt truyện Secret Wars của Marvel năm 2015 có thể kéo theo sự sụp đổ của đa vũ trụ.

Các siêu anh hùng không độc quyền trong đa vũ trụ. Bộ phim chuyển thể Dark Matter sắp tới của Blake Crouch trên AppleTV+ sẽ chứng kiến Joel Edgerton đóng vai một giáo sư bị bắt cóc sang thế giới khác và chiến đấu xuyên qua đa vũ trụ để trở về.

Michael Waldron được thuê để viết kịch bản Avengers: Secret Wars nói thêm: "Tôi hy vọng chúng ta sẽ coi đa vũ trụ trong phim giống như cách chúng ta sử dụng cuộc sống như một cơ hội để khám phá những thế giới hấp dẫn quanh mình".

Phil Lord kết luận: "Bạn phải luôn đặt các nhân vật và mối quan hệ của họ lên hàng đầu, làm trung tâm. Về cơ bản, viết câu chuyện theo kiểu đa vũ trụ dễ gây nhàm chán".