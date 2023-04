Phim hoạt hình 'quốc dân' 'Super Mario Bros. Movie' chạm mốc 1 tỉ USD

Phim Super Mario Bros. Movie (Aaron Horvath và Michael Jelenic chỉ đạo; Universal phát hành) vừa cán mốc 1 tỉ USD doanh thu toàn cầu ở ngày thứ 26 xuất xưởng, theo Variety. Doanh thu tại thị trường Bắc Mỹ của phim trong những ngày cuối tuần, theo báo cáo sớm cũng từ nguồn tin trên là 37,5 triệu USD từ 4.204 rạp, nâng tổng tiền vé bán ra tại nơi này lên con số 487,5 triệu USD; doanh thu quốc tế (ngoài Bắc Mỹ) trong những ngày cuối tuần của phim là 69 triệu USD, tổng đạt 533 triệu USD. Doanh thu toàn cầu của phim là 1,02 tỉ USD.

Phim hoạt hình Super Mario Bros. Movie không quá nhọc công để mang về 1 tỉ USD toàn cầu UNIVERSAL

Bộ phim chuyển thể từ trò chơi điện tử của Nitendo trở thành phim hoạt hình thứ 10 tham gia câu lạc bộ tỉ USD, và là phim đầu tiên trong năm 2023 giành được vị trí này. Bên cạnh đó, phim cũng trở thành tác phẩm hoạt hình của Universal sinh lời cao nhất tại phòng vé Bắc Mỹ khi vượt qua phim Minions: The Rise of Gru (tổng doanh thu 369,7 triệu USD), và là phim có doanh thu cao thứ 3 của hãng, xếp sau 2 bom tấn Jurassic World và E.T. The Extraterrestrial.

Từ một phim hoạt hình ban đầu chỉ dành cho trẻ con, giờ đây Super Mario Bros. Movie trở thành bộ phim "quốc dân", dường như vượt qua mọi giới hạn về độ tuổi khán giả để đạt đến thành công như hiện tại, theo The Hollywood Reporter. Phim có sự tham gia lồng tiếng của các diễn viên: Chris Pratt (vai Mario), Anya Taylor-Joy (vai Công chúa Peach), Charlie Day (vai Luigi)... Tác phẩm kể về chuyến phiêu lưu giải cứu xứ sở nấm của hai anh em Mario và Luigi.

Thời gian tới, cuộc đua tại phòng vé của Super Mario Bros. Movie càng thêm cam go khi mà nhiều bom tấn khác sẽ xuất xưởng, đơn cử như Guardians of the Galaxy Vol. 3 của Disney/Marvel UNIVERSAL

Trước đó, vị trí phim có doanh thu cao nhất năm 2023 thuộc về tác phẩm siêu anh hùng Ant-Man and the Wasp: Quantumania (474 triệu USD toàn cầu). Tuy nhiên, ở tuần thứ 2 ra rạp, tác phẩm Super Mario Bros. Movie đã ngay lập tức soán ngôi của Ant-Man and the Wasp: Quantumania và thẳng tiến đến cột mốc tỉ USD.