'Guardians of the Galaxy 3' bị chê nhảm nhí, dài dòng, ngoài vui ra chẳng còn gì

Chỉ còn không ít ngày nữa, phim siêu anh hùng Guardians of the Galaxy 3 (tựa Việt: Vệ binh dải ngân hà 3) do James Gunn chỉ đạo sẽ đổ bộ các rạp chiếu. Phim nhận mức chấm sớm từ các nhà phê bình phim trên Rotten Tomatoes là 79%, với nhiều lời khen chê lẫn lộn.

Phim Vệ binh dải ngân hà 3 sẽ là lời chào tạm biệt của các siêu anh hùng nhóm Star-Lord với khán giả MARVEL

Với mức chấm 79% trên Rotten Tomatoes từ 96 bài đánh giá, có 76 bài đánh giá phim tích cực, còn lại chê phim. Và ngay trong ý kiến của các cây bút đánh giá hàng đầu về phim cũng có những phân cực khi bàn về chất lượng tác phẩm. Tờ Inverse, indieWire, The Atlantic, RogerEbert.com, The Guardian... khen phim còn Mashable, Vanity Fair, New York Post, Rolling Stone, Daily Telegraph... thì "bĩu môi".

Báo The Guardian nhận xét Vệ binh dải ngân hà 3 tuy quá dài nhưng "kỹ xảo đẹp mắt", "có tinh thần" và giữ được yếu tố hài hước xuyên suốt phim. Tờ The Hollywood Reporter thì khen dàn diễn viên của phim đã làm được việc đáng khích lệ đó là cho thấy được nhân vật của họ lớn lên theo thời gian.

Tờ Independent tổng kết: "Guardians of the Galaxy Vol. 3 là lời tạm biệt đối với cả thương hiệu (ít nhất là từ điểm nhìn của James Gunn, cũng như việc vị đạo diễn này từng hy vọng tương tự với DC); điều đó thực sự nhắc nhớ rằng những nhân vật ấy luôn đại diện cho những gì tốt nhất mà Marvel phải cung cấp cho người hâm mộ".

Nam diễn viên Will Poulter đóng vai "siêu nhân" Adam Warlock trong Vệ binh dải ngân hà 3

MARVEL

Phim Vệ binh dải ngân hà 3 khai thác nguồn gốc của nhân vật Rocket Raccoon (Bradley Cooper lồng tiếng) và lúc này, nhóm của Star-Lord/Peter Quill (Chris Pratt đóng) phải đối mặt với kẻ thù mới là High Evolutionary (Chukwudi Iwuji). Ngoài các diễn viên này, phim còn quy tụ các nghệ sĩ Zoe Saldana vai Gamora, Dave Bautista vai Drax, Karen Gillan vai Nebula, Vin Diesel lồng tiếng cho Groot... Phần thứ 3 có sự xuất hiện của một nhân vật mới là Adam Warlock do Will Poulter thủ vai. Đây là "sản phẩm" của High Evolutionary tạo ra nhằm tiêu diệt lực lượng vệ binh.

Sự góp mặt của dàn diễn viên mới vật mới bên cạnh các diễn viên cũ, nội dung được đầu tư, tuy vậy, vẫn chưa thỏa mãn nhiều cây bút đánh giá phim. Tờ Mashable nhận xét phim vui, nhưng ngoài vui ra chẳng còn đọng lại gì và đánh giá phim "nhảm nhí". Vanity Fair nêu "phân nửa thời lượng đầu của phần 3 nặng tính kịch, nặng nề khi có nhiều sự mất mát và kinh hoàng".

Tờ Arizona Republic thì ảm đạm hơn rất nhiều: "Ở phần 2, phim vui nhưng bất khả thi trong việc bắt lấy tinh thần của phần đầu. Giờ đây thì tất cả biến mất". Còn trang DallasFilmNow.com thì hài hước nhận xét: "Hoàn toàn hỗn loạn và gây bối rối, bộ phim như một loại xà bần mà chỉ mấy bà mẹ mới có thể yêu thích được".

Tác phẩm nhận nhiều lời chê hơi nặng nề về nội dung và cả thời lượng. Đa phần nhận xét phim khá dài dòng MARVEL

Trong hai chiều khen - chê đó, tác phẩm Vệ binh dải ngân hà 3 vẫn đáng xem, và đáng trông đợi. The Wrap tự tin về tương lai xán lạn của dự án: "Thành công của Guardians of the Galaxy: Volume 3 chứng minh rằng vẫn khả thi cho các phim Marvel tiếp tục 'gây sốt' và 'sốt' hơn nữa sau hơn 30 phim ra rạp".

Trên trang Rotten Tomatoes, có nhiều phim nhận những mức chấm "cà chua thối" nhưng vẫn sinh lời rất tốt tại phòng vé, đơn cử như tác phẩm The Super Mario Bros. Movie, hiện đang "xưng vương" tại phòng vé Bắc Mỹ, tổng doanh thu toàn cầu trên 898 triệu USD, nắm trong tay khả năng chạm mốc tỉ USD năm nay. Do đó, khi Vệ binh dải ngân hà 3 chưa ra rạp chính thức, vẫn khó để nói phim hay hay dở, thành hay bại. Tác phẩm dự kiến chiếu ngày 5.5 tại Bắc Mỹ, còn ở Việt Nam phim sẽ chiếu sớm hơn 2 ngày.