'Spider-Man: Across the Spider-Verse' xưng vương phòng vé Việt, dự kiến 'bùng nổ' trên toàn cầu

Deadline cho biết giới quan sát phòng vé dự đoán bom tấn hoạt hình Spider-Man: Across the Spider-Verse sẽ thu trên 150 triệu USD toàn cầu sau khi công chiếu nhiều nơi trên thế giới từ ngày 2.6 (theo giờ quốc tế). Tác phẩm của các đạo diễn Joaquim Dos Santos, Kemp Powers và Justin K. Thompson được kỳ vọng thu lời không thua kém tác phẩm tiền nhiệm ra mắt khán giả cách nay 5 năm, đặc biệt ở thị trường Bắc Mỹ.

Phim Spider-Man: Across the Spider-Verse ra mắt khán giả Việt vào ngày 1.6 SONY

Đồng thời, phim được kỳ vọng thu lời tốt tại thị trường Trung Quốc với 20 triệu USD doanh thu mở màn, và các thị trường khác trên khắp thế giới với dự đoán thu về 60 triệu USD. Thị trường Trung Quốc yêu mến thương hiệu hoạt hình này, phần phim đầu tiên thu 62 triệu USD tại đây.

Tại thị trường Việt Nam, phim "xưng vương" phòng vé trong ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6. Theo doanh thu cập nhật từ Box Office Vietnam đến hết 24 giờ trong ngày này, số tiền phim thu về là trên 461 triệu đồng, số suất chiếu là 1.245. Trong khi đó, tuy có suất chiếu nhiều hơn là 1.405 nhưng phim hoạt hình Doraemon: Nobita và vùng đất lý tưởng trên bầu trời xếp hạng 2 với số tiền 266 triệu đồng.

Nhìn sâu hơn vào thị trường Bắc Mỹ, phim sẽ chiếu tại nơi này vào ngày 2.6 tại 4.200 rạp, được dự đoán thu 80 - 90 triệu USD trong 3 ngày cuối tuần. Phần đầu thu 190 triệu USD tại nơi này, tổng doanh thu toàn cầu là 384,2 triệu USD, theo Box Office Mojo.

Ở các thị trường châu Á bên ngoài Trung Quốc, Spider-Man: Across the Spider-Verse cũng được kỳ vọng có tín hiệu phòng vé khả quan. Tại Nhật Bản, thị trường cũng yêu mến thương hiệu, sẽ mở bán vé chính thức vào ngày 16.6, trong khi Hàn Quốc sẽ mở bán sau 5 ngày.

Phim Spider-Man: Across the Spider-Verse sẽ chiếu dần tại các thị trường châu Á trong tháng 6 SONY

Sức hút phòng vé của phim người đóng Nàng tiên cá (The Little Mermaid) đang giảm sâu ở tuần thứ 2 tại rạp (giảm ở mức 58% so với tuần đầu, dự kiến thu về khoảng 40 triệu USD), đây là cơ hội tốt để Spider-Man: Across the Spider-Verse thừa thắng xông lên.

Nối liền nội dung phần đầu tiên, phim Spider-Man: Across the Spider-Verse tiếp tục kể về cuộc hành trình xuyên qua các vũ trụ của hai người nhện Miles Morales và Gwen Stacy. Họ tiếp xúc với Tổ chức Nhện (Spider-Society) đồng thời chống lại ác nhân mới đang trỗi dậy. Phim nhận "mưa lời khen" về chất lượng với mức chấm 95% trên Rotten Tomatoes.