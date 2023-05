'Nàng tiên cá' giành vương miện phòng vé cuối tuần qua ở Bắc Mỹ, xếp trên 'Fast X'

Nàng tiên cá (tựa gốc The Little Mermaid) phiên bản người đóng làm lại từ bộ phim hoạt hình được yêu thích năm 1988, đã thu được 117,5 triệu USD trong kỳ nghỉ 4 ngày cuối tuần qua ở Bắc Mỹ, theo Variety.

Tác phẩm được xếp hạng là phim ra mắt lớn thứ năm trong kỳ Lễ Tưởng niệm (Memorial Day) ở Mỹ. Năm ngoái Top Gun: Maverick lập kỷ lục mới cho dịp lễ này với doanh thu 160,5 triệu USD.

Halle Bailey trong vai Ariel IMDb

Đối với hãng Disney, sự nổi tiếng của bộ phim là minh chứng cho chiến lược làm lại các bộ phim kinh điển, khởi động lại các tựa phim hoạt hình thành phim người đóng, điều mà hãng đã thực hiện thành công với những phim như Aladdin, Người đẹp và quái vật, Vua sư tử...

Nếu muốn có lãi, Nàng tiên cá - có kinh phí sản xuất lên đến 250 triệu USD - cần tiếp tục thu hút khán giả trong vài tuần tới. Điều đó có thể khó khăn hơn ở phạm vi quốc tế vì bản gốc hoạt hình không được yêu thích ở nhiều quốc gia, không như ở Mỹ. Cho đến nay, bộ phim đã kiếm được 68,1 triệu USD từ hơn 51 thị trường, bao gồm Pháp, Anh, Mexico, Australia, Brazil, Hàn Quốc... đưa tổng doanh thu toàn cầu lên hơn 185 triệu USD.

Fast X của Universal thu về 28,7 triệu USD cuối tuần qua, giữ vị trí thứ hai. Phần tiếp theo của loạt phim dài tập về xe hơi đã gặp khó khăn ở phòng vé Bắc Mỹ, thu về 113,6 triệu USD sau 2 tuần công chiếu. Fast X đạt doanh thu tốt hơn ở nước ngoài, kiếm được gần 400 triệu USD, nâng tổng doanh thu lên hơn 500 triệu USD toàn cầu, trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ ba trong năm 2023.

Series Fast & Furious đã vượt mốc 7 tỉ USD tại phòng vé toàn cầu để trở thành loạt phim có doanh thu cao thứ năm mọi thời đại.

Guardians of the Galaxy Vol. 3 của Disney và Marvel chiếm vị trí thứ ba với 26,1 triệu USD trong kỳ nghỉ 4 ngày, mang lại tổng doanh thu cho phần tiếp theo lên tới 305,6 triệu USD.

Phần còn lại của top 5 là The Super Mario Bros. Movie của Universal, thu về 8,3 triệu USD và phim hài hành động The Machine của Sony, Legendary ra mắt với 6 triệu USD trong cuối tuần qua. The Super Mario Bros. Movie hiện là bộ phim có doanh thu cao nhất trong năm, với hơn 1,2 tỉ USD tại phòng vé toàn cầu.

Jonah Hauer-King (vai Eirc) và Halle Bailey (Ariel) trong phim Nàng tiên cá IMDb

Nàng tiên cá do Rob Marshall đạo diễn, có sự tham gia của Halle Bailey trong vai Ariel, con gái của Vua Triton (Javier Bardem), người cai trị một vương quốc đại dương. Nàng say mê hoàng tử Eric (Jonah Hauer-King). Mong muốn được ở bên anh đã thúc đẩy cô thỏa thuận với Ursula (Melissa McCarthy) từ bỏ giọng hát cao vút của mình để đổi lấy hình dạng con người.

Sau phim nhạc kịch Chicago và Into the Woods, Rob Marshall đã đạo diễn câu chuyện đậm chất âm nhạc, trong đó có các ca khúc như Part of Your World, Under the Sea…

Các nhà phân tích tin rằng Nàng tiên cá hấp dẫn nhiều thế hệ - những người đã xem bản gốc hơn ba thập kỷ trước, khi họ còn nhỏ và đưa con cái đi xem bộ phim này. "Đó là một bộ phim gia đình hoàn hảo. Nhân vật Ariel ngày nay gây được tiếng vang mạnh mẽ, nếu không muốn nói là mạnh hơn so với khi bộ phim hoạt hình gốc ra rạp", Paul Dergarabedian, Giám đốc Công ty phân tích và đo lường truyền thông Comscore, nhận định.