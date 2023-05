'Vua phòng vé' Ma Dong-seok khẳng định vị thế trong phim ‘Vây hãm: không lối thoát’

"Quái vật cơ bắp" Ma Seok-do (Ma Dong-seok thủ vai) tiếp tục dẫn đầu đội hình sự truy lùng đường dây buôn lậu ma túy của cậu ấm nhà tài phiệt Joo Sung-chul (Lee Joon-hyuk).

Ngôi sao phòng vé Hàn Ma Dong-seok trong phim

Cuộc truy đuổi giữa phe thiện và ác ngày càng gay cấn khi cú đấm công lý của "chú Ma" đụng độ thanh kiếm lừng lẫy chốn giang hồ Nhật Bản của sát thủ yakuza Ricky (Munetaka Aoki).

Vây hãm: không lối thoát (tựa Anh The Roundup: No Way Out) khẳng định vị thế trong dòng phim hành động bằng những phân cảnh đánh đấm mãn nhãn. Trong quá trình điều tra hành tung của những tên tội phạm bí ẩn, thanh tra Ma Seok-do không ít lần bị cuốn vào tình huống phải xuất chiêu "cú đấm công lý" để bảo vệ mình và đồng đội.



Nhằm làm mới phong cách, "ông trùm phim hành động" Ma Dong-seok đem đến Vây hãm: không lối thoát những đòn đấm chí mạng. Ngoài ra, không chỉ "chú Ma" mà ngay cả hai gương mặt phản diện mới là Joo Sung-chul và Ricky đều có những phân cảnh hành động riêng để thể hiện cá tính nhân vật.

Không chỉ là một bộ phim hành động kịch tính, Vây hãm: không lối thoát còn lồng ghép yếu tố hài hước để tạo nên tính giải trí cho câu chuyện.

Lee Joon-hyuk phá bỏ hình tượng lịch lãm để trở thành kẻ phản diện mưu mô, tham lam Joo Sung-chul

Bên cạnh những pha đánh đấm đặc trưng, đạo diễn Lee Sang-yong khéo léo đưa những miếng hài tinh tế nhằm tạo sự thoải mái cho người xem. Đây cũng là phong cách diễn xuất đặc trưng của "ông hoàng phòng vé" Ma Dong-seok đầy bạo lực nhưng vẫn duyên dáng.

Bộ phim càng "ăn điểm" trong mắt người yêu điện ảnh vì có sự xuất hiện của Lee Joon-hyuk khi là mắt xích quan trọng của đường dây buôn bán chất cấm. Là gương mặt quen thuộc với khán giả qua những vai diễn nặng đô trong các bộ phim trinh thám hay chính trị, lần này nam diễn viên Lee Joon-hyuk hoàn toàn lột xác với vẻ ngoài bụi bặm, có chút nham hiểm của một kẻ đứng sau bóng tối giật dây một trọng án ma túy, nuôi tham vọng một tay thao túng cả thế giới ngầm lẫn luật pháp.

Aoki độc ác, lạnh lùng qua vai Ricky

Và nhân tố đó chính là nhân vật phản diện thứ hai - tên đồ tể người Nhật Ricky. Trong quá trình truy bắt tên phản bội, Ricky vô tình đụng độ với thanh tra Ma Seok-do và tạo nên một cuộc chiến cân sức cân tài giữa một kiếm thủ máu lạnh và một "quái vật cơ bắp" một lòng hướng tới công lý.

Nam tài tử Munetaka Aoki từng góp phần tạo nên sự thành công của loạt phim hành động Nhật Bản Rurouni Kenshin. Chính vì vậy, Aoki cùng những kinh nghiệm diễn xuất phong phú và thanh kiếm bất khả chiến bại được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn của phim.

Ma Dong-seok (52 tuổi) là diễn viên Mỹ gốc Hàn Quốc. Với vai diễn đột phá trong Train to Busan và các vai chính sau đó, anh trở thành một trong những diễn viên thành công nhất của điện ảnh Hàn Quốc. Vây hãm: không lối thoát khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 2.6.2023.