Bom tấn hoạt hình 'Spider-Man: Across the Spider-Verse' được khen là 'kiệt tác', đẹp và buồn

Những nhận xét sớm nhất về phim Spider-Man: Across the Spider-Verse (Joaquim Dos Santos, Kemp Powers và Justin K. Thompson chỉ đạo, đây đồng thời là tác phẩm đầu tay của họ) được đăng tải trên Twitter đến từ cây bút của các tờ uy tín như The Hollywood Reporter, CinemaBlend, hay trang Rotten Tomatoes... Mỗi bài tweet như thế nhận hàng ngàn lượt thích, chia sẻ cũng như bình luận, tạo được hiệu ứng nhất định ban đầu về phần phim "vũ trụ Nhện" mới nhất này.

Đa phần các nhận xét về phim Spider-Man: Across the Spider-Verse đều cho rằng phim hay SONY

Các bài phê bình đều gặp gỡ ở điểm chung đó là nhận xét phim hay, cho rằng phim là "một tác phẩm nghệ thuật thật sự", tuy nhiên lại "đen tối hơn và buồn hơn" những gì mà khán giả trông đợi về phần phim này.

Phần 2 (phần đầu ra mắt khán giả năm 2018, đoạt giải Oscar 2019 cho Phim hoạt hình xuất sắc nhất) nối dài câu chuyện của phần 1, lúc này, Người nhện Miles Morales (Shameik Moore lồng tiếng) và cô bạn Gwen Stacy (Hailee Steinfeld) xuyên qua đa vũ trụ để cứu các vũ trụ đang lâm nguy khỏi tay tên phản diện Spot (Jason Schwartzman). Hành trình đã đưa cặp đôi đến với Tổ chức Nhện (Spider-Society) được dẫn dắt bởi Miguel O’Hara (Oscar Isaac).

Sean O’Connell, biên tập viên của trang CinemaBlend dành cho phim rất nhiều lời khen "trên mây", gọi phần 2 là "kiệt tác", "một tác phẩm nghệ thuật thật sự", rằng "mỗi khung hình trong phim đều xứng đáng để treo triển lãm trong viện bảo tàng". Bài tweet của anh nhận được hơn 3,2 ngàn lượt thích, rất nhiều lượt tương tác.

Poster phim Spider-Man: Across the Spider-Verse SONY

Tessa Smith, tác giả viết trên trang Rotten Tomatoes, "nhá hàng" trước cho người hâm mộ là Spider-Man: Across the Spider-Verse có "những cú twist gây choáng váng, những điều gây ngạc nhiên không lường trước được và một câu chuyện thực sự có ý nghĩa" (hiện phim chưa có mức chấm trên Rotten Tomatoes).

Tài khoản Drew Taylor khen phần kỹ xảo của phim tuyệt vời, mãn nhãn, bày ra trên màn ảnh "những thế giới đầy ấn tượng", nhưng điều mà người xem này tâm đắc đó là Spider-Man: Across the Spider-Verse "khơi gợi được cảm xúc sâu sắc" và "có một tông màu u buồn". Một nhận xét khác cũng đề cao kỹ thuật chế tác của phim đến từ tài khoản Andrew J. Salazar, song tài khoản này kết ngắn gọn: "Phim là một cột mốc khác trong làng hoạt hình".

Một số hình ảnh của phim được các tài khoản đăng tải trên Twitter SONY

Brian Davids, tác giả của tờ The Hollywood Reporter, nhận xét phim "đen tối hơn nhưng buồn hơn mong đợi, nhưng cần thiết".

Kinh phí thực hiện phần 2 này ngốn của các studio hết 100 triệu USD, nhiều hơn 10 triệu USD so với phần phim đầu. Tác phẩm trước đó thu lời khá tốt tại phòng vé với số tiền 384,2 triệu USD toàn cầu, theo Box Office Mojo, được giới phê bình khen ngợi về nội dung cũng như phong cách làm phim đầy ấn tượng. Phim Spider-Man: Across the Spider-Verse dự kiến ra rạp ngày 2.6 tới. Phần 3 mang tên Spider-Man: Beyond the Spider-Verse dự kiến ra mắt khán giả ngày 29.3.2024.