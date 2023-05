'Nàng tiên cá' Halle Bailey có gì thu hút giới trẻ?

Đây là điều thú vị về "nàng tiên cá" Ariel. Marshall dành phần lớn thời lượng của phim để thỏa mong ước của Ariel là trở thành con người. Nhưng trên thực tế, phần đông các cô gái trẻ xem bộ phim đều mơ ước theo hướng ngược lại - họ muốn trở thành nàng tiên cá…, hay nói cách khác là một công chúa Disney.

Công chúa Ariel do Halle Bailey đóng DISNEY

"Rong biển luôn xanh hơn trong hồ của người khác" là lời một ca khúc trong phim, và điều quan trọng nhất khi làm lại bộ phim được yêu thích đặc biệt này cho một thế hệ mới là duy trì ảo tưởng rằng bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể là Ariel.

Nàng tiên cá không chỉ là một bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Disney, mà còn là bộ phim đã khởi động thời kỳ phục hưng của hãng phim hoạt hình vào những năm 1990, mở đầu cho một loạt phim ăn khách bao gồm Aladdin, The Lion King, Beauty and the Beast… - đều được làm lại theo kiểu "người thật đóng".

Trailer phim Nàng tiên cá

Tuy nhiên trường hợp của "nàng tiên cá" Halle Bailey là đặc biệt. Đạo diễn Rob Marshall đã tìm thấy Ariel. Chỉ cần khán giả nghe Bailey hát Part of Your World, được truyền tải với tất cả niềm tin về phần trình diễn And I Am Telling You I'm Not Going - ca khúc làm nên sự nghiệp của Jennifer Hudson – thì đủ hiểu vì sao Rob Marshall có lý!

Một ngôi sao được sinh ra. Rob Marshall đặt Halle Bailey trên một mỏm đá nhô cao khỏi mặt biển và từng cơn sóng lớn đập vào lưng cô.

Phớt lờ mệnh lệnh của cha, công chúa Ariel khám phá những vùng biển bị cấm, quan tâm đến mọi thứ của con người. Cô giữ một hang động đầy những thứ bị rơi xuống biển, thậm chí còn đi xa đến mức giải cứu một người như vậy - Hoàng tử Eric (Jonah Hauer-King đóng) - và đưa anh ta trở lại đất liền. Ariel thích vẻ ngoài của Eric, còn anh thì bị giọng hát của cô mê hoặc nhưng cả hai đến từ hai thế giới khác nhau...

Tình yêu giữa Ariel và Hoàng tử Eric xóa bỏ khoảng cách giữa người và cá DISNEY

Dài hơn gần một giờ so với phim hoạt hình cùng tên năm 1989, Nàng tiên cá mô phỏng hình ảnh đáy biển khá cuốn hút, đồng thời thêm các bài hát vào nhân vật.

Khuôn mặt và màu da của Halle Bailey thu hút sự chú ý, thêm đôi mắt sáng ngời, hàng mi dài và nụ cười rạng rỡ.

Đáng tiếc khi Rob Marshall áp dụng quá nhiều hiệu ứng hình ảnh gây mất tập trung cho các phân cảnh dưới biển sâu, được thiết kế đánh lừa thị giác để khán giả tin rằng các diễn viên đã thực hiện công việc của họ dưới nước: mái tóc bồng bềnh, phản chiếu hình ảnh và bộ lọc khập khiễng, như thể mọi thứ đều được nhìn thấy qua một bể cá.

Sau khi Disney công bố nhân vật chính trong bộ phim Nàng tiên cá phiên bản người đóng do nữ diễn viên Halle Bailey thủ vai, rất nhiều khán giả đã tỏ ra vô cùng bất ngờ. Lý do chính vì Halle Bailey là người da màu trong khi phiên bản hoạt hình gốc lại là nàng tiên cá da trắng với mái tóc đỏ đã trở nên quá quen thuộc.

Nếu Halle Bailey là khám phá lớn của bộ phim (dù từng bị chỉ trích) thì McCarthy là người không cần bàn cãi. Được trang điểm để trông giống như dì ghẻ độc ác, McCarthy thật tuyệt vời khi đóng vai phản diện dưới biển sâu của phim.

Nhìn chung Nàng tiên cá thu hút khán giả trẻ không phải vì cốt truyện, do nội dung quá quen thuộc, mà âm nhạc qua giọng hát của Halle Bailey mới là thứ thú vị. Phần kỹ xảo hình ảnh dù Rob Marshall không thể sánh với James Cameron qua Avatar: The Way of Water khi thể hiện các cảnh dưới nước nhưng vẫn đủ đạt mức độ hoành tráng, rực rỡ.

Nàng tiên cá có sự tham gia diễn xuất của Halle Bailey, Melissa McCarthy, Jonah Hauer-King, Daveed Diggs, Awkwafina, Jacob Tremblay, Javier Bardem… khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 26.5.