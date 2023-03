Trailer 'Nàng tiên cá' nối tiếp 'Vua sư tử' về kỷ lục lượt xem

Theo The Hollywood Reporter ngày 17.3, trailer của phim người đóng Nàng tiên cá, làm lại từ bản phim kinh điển cùng tên của Disney năm 1989, đạt 108 triệu lượt xem trong vòng 24 giờ chiếu, tính luôn cả việc chiếu trên TV và các nền tảng khác.

Theo Disney, trailer của Nàng tiên cá là một trong những trailer phim người đóng (làm lại từ các bản phim hoạt hình cũ) được xem nhiều nhất, kể từ khi trailer của phim Vua sư tử được trình làng đầu năm 2019, sau đó đạt gần 130 triệu lượt xem.

Nữ diễn viên Halle Bailey trong vai nàng tiên cá Ariel DISNEY

Nội dung của bản phim 2023 vẫn trung thành với bản gốc, kể về công chúa Ariel (Halle Bailey đóng), vượt qua ngăn cấm của cha là vua thủy tề Triton (Javier Bardem) để khám phá mặt đất. Trong một lần tàu của hoàng gia bị đắm, nàng đã cứu hoàng tử Eric (Jonah Hauer-King), yêu chàng và đã tìm đến mụ phù thủy bạch tuộc Ursula (Melissa McCarthy) để đổi lấy đôi chân.

Trailer của phim Nàng tiên cá vượt qua các trailer phim người đóng khác của Disney như phim Aladdin với 106 triệu lượt xem, hay các phim như Maleficent: Mistress of Evil (2019), Mulan (2020) và Cruella (2021).

Trailer phim Nàng tiên cá

Thời gian qua, "ông lớn" Disney thu lời rất tốt từ các tác phẩm người đóng làm lại từ các bản phim hoạt hình kinh điển, như Beauty and the Beast, Aladdin và The Lion King đều là những phim có doanh thu trên 1 tỉ USD toàn cầu. Nàng tiên cá là dự án phim làm lại mới nhất của Disney, sắp tới, sẽ có những dự án khác từ hãng này trình làng khán giả như Snow White, Lilo & Stitch, tiền truyện của The Lion King là Mufasa: The Lion King. Phim The Little Mermaid dự kiến chiếu ngày 26.3. tới.