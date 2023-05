Những phim bom tấn, hoạt hình hứa hẹn khuấy đảo phòng vé tháng 6

Tác phẩm Nàng tiên cá (tựa tiếng Anh: The Little Mermaid) của đạo diễn Rob Marshall, ra mắt khán giả toàn thế giới lẫn khán giả Việt vào cuối tháng 5. Phim được giới quan sát nhìn nhận sẽ thu lời rất tốt tại phòng vé, làm nên "cú nổ" dịp cuối tuần với 100 triệu USD tiền vé. Tuy nhiên, từ tháng 6, tác phẩm này phải đọ sức với hàng loạt bom tấn khác cũng đầy hứa hẹn, được liệt kê dưới đây theo ngày.

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Phim Spider-Man: Across the Spider-Verse nhận được nhiều lời khen "có cánh" từ các cây bút uy tín nước ngoài SONY

Đầu tháng, tác phẩm hoạt hình siêu anh hùng Spider-Man: Across the Spider-Verse của các đạo diễn Joaquim Dos Santos, Kemp Powers và Justin K. Thompson có nhiệm vụ mở màn cả tháng phim đầy sôi động. Phần thứ 2 của loạt phim Người nhện da màu tiếp tục kể câu chuyện về Người nhện trẻ tuổi Miles Morales (Shameik Moore lồng tiếng) cùng cô bạn Gwen Stacy (Hailee Steinfeld) xuyên qua các vũ trụ để cứu lấy chúng. Phim dự kiến ra rạp ngày 2.6.

Transformers: Rise of the Beasts

Transformers: Rise of the Beasts là phần phim mới nhất trong thương hiệu Transformers PARAMOUNT

Với những khán giả mê thương hiệu Transformers, hẳn khó lòng bỏ qua phần phim mới nhất của series này là Transformers: Rise of the Beasts, do Steven Caple Jr. chỉ đạo. Tác phẩm sẽ đưa lên màn ảnh tạo hình những robot mới so với các phần phim mà khán giả từng xem trước đây, đó là những robot hình dạng thú. Trong phim, Optimus Prime phải hiệp lực để bảo vệ trái đất khỏi bọn xâm lược ngoài hành tinh Unicron. Phim dự kiến ra mắt ngày 9.6.

Cuộc "chạm trán" tại phòng vé giữa hai phim The Flash và Elemental

Trong những đánh giá sớm dành cho phim The Flash, tác phẩm được xem là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất trong "vũ trụ phim" DC ở thời điểm hiện tại WARNER BROS.

Tháng 6 này, phòng vé chứng kiến cuộc đối đầu giữa hai "ông lớn" - Warner Bros. với bom tấn siêu anh hùng The Flash (Andy Muschietti chỉ đạo) và Disney với phim hoạt hình mới nhất Elemental (Peter Sohn đạo diễn). Cả hai phim ra rạp cùng ngày 16.6. Trước đó, phim Elemental đã chiếu bế mạc LHP Cannes lần thứ 76 (vừa khép lại) và nhận được sự hoan nghênh đông đảo từ khán giả.

The Flash nhận về nhiều tín hiệu tích cực từ các cây bút đánh giá phim, được nhận xét là một trong những phim siêu anh hùng hay nhất của DC. Phim quy tụ dàn diễn viên như Ezra Miller, Sasha Calle, Michael Shannon, Michael Keaton..., kể về việc siêu anh hùng The Flash/Barry Allen do Ezra Miller hóa thân trở về quá khứ để cứu mẹ nhưng hành động của anh đã gây xáo trộn không - thời gian, làm hồi sinh nhiều siêu anh hùng và ác nhân.

Phim hoạt hình Elemental, cũng giống như đối thủ The Flash, nhận được nhiều phản hồi tích cực trước khi ra rạp DISNEY

Tác phẩm mới nhất đến từ xưởng hoạt hình Pixar, Elemental, gây tò mò cho khán giả vì các nhân vật đều là các nguyên tố. Trong một thành phố toàn các nguyên tố như thế, một cô nàng lửa bắt gặp nhiều điểm chung với anh chàng nước. Đây là dòng mô tả ngắn gọn của các nhà làm phim Pixar về sản phẩm mới nhất của họ, ngoài ra không cung cấp gì thêm. Elemental là tác phẩm thứ 2 mà Peter Sohn chỉ đạo, sau The Good Dinosaur (2015).

Theo nguồn tin từ The Hollywood Reporter, phim The Flash được dự đoán có số tiền mở màn tại phòng vé Bắc Mỹ ít nhất là 70 triệu USD, còn Elemental thì chỉ 40 triệu USD.

Indiana Jones and the Dial of Destiny

Già gân Harrison Ford trong phim Indiana Jones and the Dial of Destiny DISNEY

Indiana Jones and the Dial of Destiny do James Mangold chỉ đạo là phần thứ 5 của thương hiệu phim huyền thoại Indiana Jones và đồng thời là lời giã từ trọn vẹn, đầy thương nhớ của tài tử Harrison Ford (80 tuổi) với khán giả. Phần phim mới nhất này vẫn nối dài câu chuyện các phần trước về nhà khảo cổ học Indiana Jones, tuy nhiên, ê-kíp đặc biệt dành đất diễn cho Helena Shaw (Phoebe Waller-Bridge) - con gái đỡ đầu của Indiana Jones. Phim dự kiến ra rạp ngày 30.6.

Bên cạnh những thương hiệu phim đình đám trên, phim trực tuyến trong tháng 6 cũng rất đáng trông đợi. Từ ngày 7.6, bom tấn Avatar: The Way of Water của đạo diễn James Cameron sẽ chiếu cùng lúc trên 2 nền tảng Disney+ và Max, sau khi thu về hơn 2 tỉ USD toàn cầu. Vào ngày 14.6, Netflix phát sóng mùa 2 của loạt phim tài liệu nổi tiếng Our Planet, có David Attenborough dẫn chuyện. Phim phô bày thiên nhiên hùng vĩ, đồng thời cho thấy sự tác động của con người đối với môi trường sống xung quanh. Sau đó 2 ngày, vào 16.6, Netflix tiếp tục ra mắt "bom tấn" Extraction 2 do Sam Hargrave chỉ đạo, có tài tử Chris Hemsworth đóng chính, kể về tay lính đánh thuê Tyler Rake với những nhiệm vụ cảm tử mới. Ngày 21.6, nền tảng Disney+ tung ra loạt phim Secret Invasion, chuyển thể từ truyện tranh Marvel Comics. Đây là phần phim truyền hình thứ 9 trong "vũ trụ điện ảnh Marvel" (MCU), kể về sự kiện Nick Fury giải cứu trái đất.